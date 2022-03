„Geflüchtete lieber heute als morgen aufnehmen“

Zu Tausenden kommen Flüchtlinge aus der Ukraine derzeit an den Drehkreuzen der Verteilung in Deutschland an – hier am

Die Bilder vom Krieg in der Ukraine und der Not der vor der Aggression Putins Flüchtenden lassen keinen kalt: Nicht nur das Spendenengagement ist groß, sondern auch die Bereitschaft, privat Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen. Udo Stevermann und seine Frau Claudia haben sich nach dem öffentlichen Aufruf von Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer Anfang des Monats spontan bereit erklärt, ihren Beitrag zur Linderung der Not der Ukrainer, die ihr Land verlassen haben, zu leisten. 65 Quadratmeter groß ist die nach dem Auszug der Kinder leerstehende Erdgeschosswohnung, die die Eheleute für Geflüchtete zur Verfügung stellen möchte. „Der Stadt ist das Angebot bekannt, die letzte Info war, dass man sich meldet, sobald Bedarf besteht“, sagt Udo Stevermann.

Liebend gerne, eher heute als morgen, würden die Burgsteinfurter Kriegsflüchtlinge aufnehmen. Bad, Schlaf- und Wohnzimmer sowie eine Küche stehen zur Verfügung. Eine Einrichtung ist größtenteils vorhanden – eine Spülmaschine steht anschlussbereit in der Küche, Handtücher liegen gefaltet im Schrank und ihm Wohnzimmer warten Kinderspielsachen darauf, benutzt zu werden. Keine Frage, das Bedürfnis der Stevermanns zu helfen ist groß. Es kommt nicht von ungefähr, gibt es doch in beiden Familien der Eheleute Fluchterfahrungen. Udo Stevermann war gerade mal ein Jahr alt, als seine Eltern am Ende des Zweiten Weltkriegs aus Oberschlesien vertrieben wurden. „Auf der Flucht kamen wir ins zerbombte Dresden“, erinnert sich der Burgsteinfurter an Erzählungen des Vaters. Dort habe eine Frau, selbst in großer Not, ihnen spontan eine Bleibe für die Nacht angeboten, berichtet er.

Die Großmutter seiner Frau Claudia musste in ihrem Leben sogar gleich zweimal flüchten: Zum Ende des Ersten Weltkrieges aus Odessa, heute Ukraine, und dann noch einmal aus Ostpreußen im Zweiten Weltkrieg, als die Rote Armee vorrückte. Sie sei damals bei Landwirten in Ostbevern aufgenommen worden, die Dankbarkeit sei groß gewesen. „Wenn wir jetzt wenigstens einer Familie helfen können, macht das für uns viel aus“, bekunden beide unisono ihre Hilfsbereitschaft. Im Prinzip könnten die Geflüchteten sofort einziehen.

Udo Stevermann geht es auch darum, denen etwas Gutes zu tun, die im Leben nicht so viel Glück gehabt haben wie er. „Mein Schutzengel hat mehr als einmal Überstunden geleistet, jetzt möchte ich die Ärmel aufkrempeln und mich auch einmal dafür revanchieren“, sagt der pensionierte Mathematiklehrer. Sprachbarrieren seien dabei kein Problem. „Zur Not benutzten wir die Übersetzungsfunktion des Handys oder eben Hände und Füße“, sagt seine Frau.

Wenn Sie hören, dass Geflüchtete auf Flusskreuzfahrtschiffen untergebracht werden oder in Turnhallen, können die Stevermanns das nur schwer nachvollziehen. Die Verteilung muss einfach besser und schneller funktionieren“, sagen sie. „An uns jedenfalls soll es nicht liegen“, beteuert Udo Stevermann und streift sich den Mantel über. Es soll zur Möbelbörse und zu einem bekannten Steinfurter Küchenhersteller gehen. Ein Kinderbett soll die Ausstattung im Schlafzimmer komplettieren, eine Abdeckung als schnelle Alternative zu einem Fliesenspiegel die der Küche.