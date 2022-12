Geht ab wie Schmitz Katze

Sobald sich jemand richtig kümmert, geht‘s voran. Wie mit dem „Steinfurt Gutschein“, für den sich Indra Hinsenkamp, Mitarbeiterin bei Steinfurt Marketing und Touristik (SMarT), in den vergangenen Wochen mächtig ins Zeug gelegt und unüberhörbar die Werbetrommeln in beiden Ortsteilen gerührt hat. Mit Erfolg! Denn die Aktion, von Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer beim Auftakt vor drei Jahren als „Wirtschaftsförderung pur“ bezeichnet, geht gerade in der Vorweihnachtszeit ab wie Schmitz Katze. In Burgsteinfurt sind sechs, in Borghorst vier neue Läden und Einrichtungen hinzugekommen, die die Gutscheine annehmen. Aktuell ist die Zahl der Akzeptanzstellen damit auf 43 (19 in Borghorst und 24 in Burgsteinfurt) gestiegen. „Tendenz steigend“, ist SMarT-Geschäftsführerin Marion Kessens zuversichtlich, dass noch mehr Geschäftsleute auf den Zug aufspringen, um das Steinfurter Zahlungsmittel noch bekannter zu machen.

Dazu soll unter anderem auch die neue Verkaufsstelle beitragen. Bislang gab es die Gutscheine nur im Alten Rathaus in Burgsteinfurt, ab sofort sind sie auch bei Wissing in Borghorst erhältlich. Jens Stegemann, Verkaufsleiter des Modehauses an der Münsterstraße, war von Anfang an von dem Konzept überzeugt, weshalb das Unternehmen nicht gezögert habe, diesen Zusatzjob zu übernehmen. Stegemann ist wie Kessens und Hinsenkamp sicher: Der Gutschein bindet Kaufkraft am Ort, fördert das Unternehmernetzwerk, trägt zur Identifikation bei und schafft Vorteile für die Kundschaft. Jens Stegemann: „Das ist ein wichtiges Instrument, damit die Stadt wachsen kann und die Händler enger zusammenrücken.“

Die Bilanz, drei Jahre nach der Einführung Ende November 2019, kann sich sehen lassen. Rund 2900 Gutscheine im Wert von etwa 77.000 Euro sind verkauft worden. Waren im Wert von fast 50.000 Euro wurden eingelöst – zwei Drittel davon übrigens in teilnehmenden Unternehmen in Borghorst. Aktuell sind also noch rund 27.000 Euro nicht eingelöst und im Umlauf.

Indra Hinsenkamp zeigt nach der jüngsten Werbeaktion auf, dass seit Anfang November fast 400 Gutscheine im Wert von 7150 Euro direkt bei SMarT über den Tresen oder online gekauft und über 300 davon sind von Arbeitgebern geordert worden, die damit Mitarbeitern und Kunden wohl ein Weihnachtsgeschenk unter den Baum legen werden. „Diese Entwicklung bedeutet eine immense Steigerung“, sagt Marion Kessens. „Luft nach oben ist natürlich immer“, fügen beide Marketing-Fachfrauen an. Sie wollen unbedingt am Ball bleiben und weiter Überzeugungsarbeit sowohl in der Bevölkerung als auch in der Geschäftswelt leisten, wie alle Seiten vom „Steinfurt Gutschein“ profitieren können. Hinsenkamp: „Wir sind in beiden Stadtteilen mit weiteren lokalen Unternehmen aus den Bereichen Gastronomie, Dienstleistung und Einzelhandel im Gespräch.“

Den „Steinfurt Gutschein“ gibt es in unterschiedlichen Wertstellungen direkt beim SMarT, Markt 2, in Burgsteinfurt oder (neu) im Modehaus Wissing, Münsterstraße 12-16, in Borghorst. Rund um die Uhr ist ein Kauf auch digital möglich. Es besteht dann zudem die Möglichkeit, dem Gutschein mit einem persönlichem Bildmotiv zu gestalten und Wunschbeträge zu verwenden. Es gibt drei Möglichkeiten, wie die Gutscheine geliefert werden sollen; direkt in die chayns.cards, per E-Mail oder mit der Post (+ 2,50 Euro Versandkosten).