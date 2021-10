Grundschul-Alltag in Corona-Zeiten mit neuen Regeln

Schulen, Lehrer, Schüler – sie haben viel durchgemacht, seit die Corona-Pandemie ihr Unwesen begann. Derzeit sind die Regeln eher lax. Wie sieht der Alltag in den Klassenzimmern aus? Ein Besuch in der Wicherngrundschule in Nordwalde.

Abstand halten ist schwierig in der Grundschule. Deshalb ist Dicke Jacke und Mund-Nase-Schutz: So sieht der Schulalltag in Corona-Zeiten aus.

Freitagmorgen, erste Stunde: Deutsch. „Llllaaammmmppe“, sagt Lea Steen deutlich, und noch mal „Llllaaammmmppe“. 21 Augenpaare schauen sie gespannt an, und dann zupft die Klassenlehrerin doch kurz die Maske runter, damit die Schüler ihren Mund sehen, wenn sie noch einmal „Llllaaammmmppe“ sagt. Sie zieht den weißen Stoff wieder zurecht, und 21 kleine Händchen schreiben langsam „LAMPE“ in die Hefte. Der Umgang mit Corona-Schutzmaßnahmen gehört in den Schulen wie fast überall zum Alltag. Und zumindest hier, in der 1c der Nordwalder Wichernschule, scheint das kein Problem zu sein.