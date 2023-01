Seit mehreren Jahren „quälten“ seltsame Geräusche die Nachbarschaft am Hagenbrook. Tim Baumeister sorgte jetzt dafür, dass das der Vergangenheit angehört. Ein Einsatz, den der Installateur so schnell nicht vergessen wird.

Von Erlöser zu sprechen, ist vielleicht eine Stufe zu hoch gegriffen. Aber „Held des Tages“, diesen Titel darf sich Tim Baumeister getrost an die Arbeitsjacke heften. Zumindest für die Nachbarschaft am Hagenbrook. Die hat der Installateur mit seiner gut 20-minütigen Schrauberei an einer Heizungstherme im Obergeschoss einer Mietwohnung von ihrer akustischen Marter befreit, die seit vier oder fünf Jahren, so genau weiß das keiner mehr, aus bislang unbekannter Quelle nervte.