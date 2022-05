Großalarm wegen zwei Gefahrgut-Kanistern

Im Gebüsch auf dem Firmengelände der ehemaligen Textildruckerei Walterscheid waren die beiden, in Plastiksäcke eingepackten Kanister entdeckt worden. Auf den Behältern war ein Gefahren-Label angebracht. Sie wurden in Überfässer gesteckt und bei Möller Chemie sicher zwischengelagert.

Unbekannte haben im Burgsteinfurter Gewerbegebiet Sonnenschein zwei, mit einem Gefahrgut-Label versehene Kanister entsorgt, die am Sonntagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt haben. Vollalarm wurde für den Löschzug Burgsteinfurt ausgelöst. Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Unterstützung leistete der Borghorster Löschzug. Außerdem wurde ein Gefahrgutzug des Kreises, der in Emsdetten stationiert ist und ein Fachberater für Gefahrgut hinzugezogen.

Die Kräfte wurden gegen 17.30 Uhr Richtung Burgmannskamp in Marsch gesetzt. Die Kanister waren auf dem Parkplatz der ehemaligen Textildruckerei Walterscheid entdeckt worden. Die Feuerwehr hat daraufhin zunächst den Gefahrenbereich weiträumig abgesperrt. Dann hat sich ein mit Atemschutzgeräten ausgestatteter Trupp den Kanistern genähert. Er konnte die gemeldete Lage bestätigen. Vermutet wurde, dass die Kanister mit Säure gefüllt waren. Die Behälter sind daraufhin in Überfässer gesichert und anschließend auf dem Gelände der nahen Chemikaliengroßhandlung Möller Chemie zwischengelagert worden.

Auf einem eigens eingerichteten Dekontaminationsplatz sind schließlich alle im Gefahrenbereich eingesetzten Kräfte gesäubert worden. Die Personen, die die zwei Kanister entdeckt hatten, wurden vom Rettungsdienst untersucht. Beide, so berichtet die Feuerwehr, haben sich keine Verletzungen zugezogen. Zur Sicherheit hatten sich im Verlauf des Einsatzes zwei Rettungswagen und ein Notarzt am Einsatzort in Bereitschaft gehalten. Insgesamt waren 91 Einsatzkräfte sowie 22 Fahrzeuge der Feuerwehr vor Ort. Weil niemand gewusst hat, welche Flüssigkeit sich in den Behältern befindet, ob der Inhalt mit den Angaben des Aufklebers übereinstimmt, sei der Aufwand, der bei dem Einsatz betrieben wurde, notwendig gewesen, begründete Feuerwehrchef Dirk Telgmann die umfangreichen Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen, die die Feuerwehr getroffen hat. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei übernommen. Sie hat eine Untersuchung der Flüssigkeiten veranlasst. Wer Hinweise dazu geben kann, wie die Kanister zum Burgmannskamp gekommen sind, woher sie stammer oder wer sie abgefüllt hat, soll sich bei der Polizei in Steinfurt unter Telefon 0 25 51/15 41 15 melden.