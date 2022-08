Große Schnäppchen für kleines Geld

Schnäppchenjäger mussten auch etwas Ausdauer mitbringen, um alle Stände in dem Wohnquartier im Verlauf des 1. Wilmsberger Wanderflohmarkts am Samstag besuchen zu könnenHandeln gehört zum Geschäft. Wer das Feilschen beherrscht, konnte richtige Schnäppchen für kleines Geld schlagen.Gitarren, Fotodrucke, Malerei – kleine und große Kunst hat wiederholt neue Besitzer gefunden.

Im Viertel zwischen Altenberger- und Gantenstraße, zwischen Tilsiter Straße und Laerstraße waren am Samstag zahlreiche Schnäppchenjäger in Autos oder auf Fahrrädern unterwegs, die sich mit tollem Sachen vom Ölbild bis zur Gitarre eingedeckt haben. Grund war der 1. Wilmsberger Wanderflohmarkt – ein großes Fest in dem Borghorster Wohnviertel. Insgesamt 120 Anbieter haben Dachböden, Garagen, Gartenhütten und Keller umgekrempelt, Schränke und Schubladen durchforstet, um mit ausgedienten Schätzchen noch kleines Geld zu machen.

„Unsere Sachen stammen von insgesamt drei Haushaltsauflösungen“, sagte die Mutter einer Familie, die am Sandweg wohnt. „Alles lag auf dem Dachboden, jetzt versuchen wir, die Artikel zu verkaufen.“ So lagen Brettspiele, Puzzles, Lernspiele, Kniffel-Spiele, Textilien, eine Mini-Stereoanlage und vieles mehr auf mehreren Tapeziertischen. „Es erforderte zwar etwas Geduld und alles wurde keiner los, aber sicher ist das nicht der letzte Flohmarkt, auf dem man Sachen anbieten kann,“ meinte ihr Mann.

Zwischen all dem Trödel hat ein Musiker eine akustische Gitarre entdeckt, sie ausprobiert und 15 Euro für das Instrument geboten. Die Verkäuferin ging darauf ein und er besitzt nun die 61. Klampfe in seiner Sammlung. Eine junge Frau trug ein Löwen-Bild unter dem Arm. „Das habe ich für meinen Zwillingsbruder gekauft, weil der Löwen so toll findet“, verriet sie.

„Wir hatten rund drei Monate Vorlauf“, sagte Christan Franke, Sandweg-Anwohner und einer der Organisatoren. Entstanden war die Idee, einen Wanderflohmarkt zu veranstalten, in einer Elterninitiative, die vor 17 Jahren den Abenteuerspielplatz Sandweg-Münsterstiege aus der Taufe gehoben hatte. „Wir wollten eigentlich vor zwei Jahren unser 15-Jähriges feiern“, so Franke. Doch dann machte Corona der Fete einen Strich durch die Rechnung. Lange habe man überlegen, wann und wie die Feier nachgeholt werden könnte. Die Idee, ein „Viertel-Fest“ wie in größeren Städten zu feiern, mündete in den Vorschlag, einen Wanderflohmarkt zu organisieren, der nun am Samstag umgesetzt worden ist.

Während die Händler mit den Einnahmen aus dem Verkauf ihr Haushaltsbudget aufbessern konnten, sind die Standgebühren von je zehn Euro in einen großen Topf geflossen, um den Abenteuerspielplatz aufzuwerten. „Es ist ein wirklich gut besuchter Spielplatz, hier ist immer was los,“ betont Franke. Es liege wohl daran, dass das soziale Gefüge ausgewogen ist. „Es gibt viele Familien mit kleinen Kindern.“

Abseits vom Verkaufsgeschehen bot die Boule-Abteilung von Breitensport Burgsteinfurt in einem abgetrennten Areal Schnupperkurse an. „Das läuft ganz gut“, so Günter Brüning vom BSB. Die Wilmsberger Schützen haben Waffeln gebackt. Mit den Verkaufserlösen wollen sie ebenfalls die Spielplatz-Initiative unterstützen.

Es gab auch einen privaten Pizza-Stand, dessen Betreiber die Einnahmen ebenfalls gespendet haben.

Käufer und Verkäufer waren am Ende zufrieden. Der Trödel sein eine gute Idee gewesen. Und er hat nicht nur die Kassen klingeln lassen, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl und die Nachbarschaft gestärkt. Irgendwo wurde immer Handel getrieben, um Preise gefeilscht und eingekauft. „Vielleicht hätte es ein paar Grad kälter sein können?“, meinten Einige. Doch was wäre gewesen, wenn es geregnet hätte?