Gut behütet durchs Leben

Ob mit Strohhut, Kochtopf, Turban, Blumenkranz oder glühendem Lampenschirm auf dem Kopf – wer so behütet durchs Leben geht, wie die Hutmodelle der Frauenhilfe gestern Nachmittag über den Laufsteg in der Kleinen Kirche geschritten sind, muss nicht fürchten, dass ihm oder ihr himmlischer Beistand irgendwann einmal verloren gehen. Im Gegenteil. Dem Publikum hat es richtig Spaß gemacht, mit welchem Selbstbewusstsein die kopfbedeckten Damen Leichtigkeit in einer Zeit versprühten, in der die Sorgen eigentlich immer größer als die Freuden werden.

Rund 100 Senioren „70plus“ waren der Einladung der Gemeinde gefolgt, sich nach langer Zeit des Abstands wieder näher zu kommen. Nach der Kaffee- und Kuchenrunde im Gemeindezentrum ging‘s in die Kirche nebenan, wo die neue Superintendentin Susanne Falcke, seit Anfang Januar im Amt, in ihrer Andacht nicht nur an die Bedeutung des Johannestages, Paul Gerhardts bedeutungsvolles Lied „Geh‘ aus mein Herz“, sondern im Gespräch mit Gemeindepädagogin Cornelia Weseloh auch an ihre Zuhörer appellierte, die bevorstehenden Sommerwochen zu nutzen, um neue Kräfte zu sammeln. Falcke rief dazu auf, die Augen zu öffnen und bewusst danach zu suchen, was Freude bereitet und Sinn macht: „Finden Sie den Mut und die Kraft, immer wieder aufzubrechen.“ Alte Kontakte pflegen, neue zu knüpfen, aus Gesprächen Ideen und Impulse gewinnen, das treibe sie an, machte Falcke deutlich. Dass Musik und Gesang ihre große Leidenschaft sind, war im Verlauf des Nachmittags nicht zu überhören. Danach gefragt, worin sie die Herausforderungen der Zukunft sieht, erklärte die Superintendentin, dass der Kulturwandel ihrer Meinung nach dazu geführt hat, dass die Kirche immer häufiger erklären müsse, warum es sie noch gibt. Glauben und Kirche hätten an Bedeutung verloren. „Sie sind nicht mehr so wichtig“, so die Wahrnehmung Falckes. _Es gelte, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Sie wünschte den Senioren, dass sie sich ihre Zuversicht bewahren und „sich nicht verzehren lassen von den Sorgen der Zeit“. Gottvertrauen trage dazu bei, Krisen zu bewältigen – und daran zu glauben, behütet zu sein. Wie Pfarrer Guido Meyer-Wirsching, der nicht nur wie Billy Mo mit seinem Triolerhut durch die Kirche hüpfte, sondern auch vor dem Alter der Senioren seinen Hut zog.