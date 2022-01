„Henne-Ei-Knoten“ durchschlagen

Der Kreis Steinfurt hat als Modellregion in NRW auch in der Kreisstadt große Pläne, was die Einführung von Wasserstoff als Antriebstechnologie angeht. Unter anderem soll bis 2030 eine Produktionsstätte im Windpark Hollich entstehen. Zugleich soll der Bürgerbus auf „H2“-Betrieb umgestellt und eine Buslinie nach Münster etabliert werden (kl. Bild).

Foto: Kreis Steinfurt energieland 2050