Frauen gehören mittlerweile dazu

Borghorst

An Weiberfastnacht sind die Närrinnen am Zuge. In den traditionellen Herrensitzungen, die in Borghorst immer am Rosenmontag stattfinden, ist es früher Usus gewesen, dass ausschließlich Narren sich die Darbietungen auf der Bühne oder in der Bütt anschauten. Mittlerweile gehören aber die Frauen in den Herrensitzung der vereinigten und Ostendorfer Schützen zum „Inventar“ und lachen sogar herzhaft über manch schlüpfrigen Gags der Akteurinnen und Akteure.

Von Matthias Lehmkuhl