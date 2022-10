Hippo klebt am Wasserturm

Was macht ein Flusspferd auf dem Turm der Alten Zentrale in Burgsteinfurt. Die haushohe Fotocollage sorgt derzeit für Rätselraten in der Stadt.

Ein überdimensionales Bild eines Flusspferdes auf der Fassade der alten Energiezentrale Am Neuen Wall sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Und die Spekulationen schießen munter ins Kraut, was es denn mit diesem schwimmenden Dickhäuter, der da seit einiger Zeit vergnüglich auf die Altstadt schaut, auf sich hat. Baut die Stadt womöglich zur LaGa noch einen Zoo? Wird die Altstadt jetzt zum Hippodrom? Oder wird der Turm in Anlehnung an seine alte Funktion wieder mit Wasser für ein überdimensionales Aquarium gefüllt?