Hoffen auf den erzieherischen Effekt

Die Stadt hofft auf Einsicht und einen erzieherischen Effekt: Seit Ende vergangener Woche hängen an neuralgischen Stellen im Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessanlagen, die Autofahrer optisch für angemessenes Tempo belobigen und zu schnelles Fahren monieren. Es handelt sich jeweils um reine Anzeigegeräte, Sanktionen erfolgen nicht. Insgesamt hat die Stadt 25000 Euro für das erhoffte Plus an Verkehrssicherheit investiert.

Rasern mit Blitzern ans Portemonnaie gehen – das darf im Kreis Steinfurt in eigener Regie nur eine einzige Kommune: Die Stadt Rheine erfüllt die dafür vorgesehene Mindesteinwohnerzahl von 60000. Gleichwohl will auch die Kreisstadt Steinfurt etwas tun für mehr Verkehrssicherheit und gegen sinkende Verkehrsmoral, was Geschwindigkeitsübertretungen anbelangt. Dies jedoch auf der Grundlage von Einsicht, wie Michael Schell erläutert. Der Erste Beigeordnete ist an diesem Dienstag zusammen mit Andrea Sossna, beim Fachdienst für Sicherheit und Ordnung der Stadt unter anderem zuständig für Verkehrsangelegenheiten, zum Sandweg in Borghorst gekommen, um das dafür vorgesehene Mittel der Wahl vorzustellen: Etwa mittig der schnurgerade durch ein Wohngebiet verlaufenden Tempo-30-Zone hängt hoch oben an einer Straßenlaterne eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage neuester Generation.

Seit Ende vergangener Woche hängt die Anzeige, die über ein mitgeliefertes Solarpanel samt Akku energieautark ist, in der Wohnstraße – und ist den Anliegern nicht verborgen geblieben. Beim Pressetermin bekunden sie durchweg ihre Zustimmung zu der Maßnahme. Handlungsbedarf sei gegeben, es werde viel zu schnell gefahren – obwohl doch auch ein Kindergarten an der Straße liegt, sagen sie. Ein Eindruck, der sich schnell bestätigt: Mit deutlich mehr als 40 Stundenkilometern passiert ein älterer VW Passat Kombi die Messstelle. Die Geschwindigkeit wird dem Fahrer unmittelbar angezeigt, hinzu kommt ein rot leuchtender Smiley mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Er signalisiert: So bitte nicht!

Zum Nachdenken über eigenes Fehlverhalten anregen – das ist vorrangiges Ziel der Messanlage. Von der Stadt aufgezeichnet oder an die Polizei weitergemeldet werden die Verstöße nicht, betont Michael Schell. Für diesen Zweck habe man zusätzliche Messgeräte, die erst bei Bedarf in einem zweiten Schritt zum Einsatz kommen, berichtet Andrea Sossna. Sollte sich dann tatsächlich eine markante Häufung von Geschwindigkeitsübertretungen zeigen, werden entsprechende Hinweise an die Polizei gegeben.

Die Messanlage, die am Sandweg von Mitarbeitern des Baubetriebshofes installiert und dort nun erst einmal einige Wochen hängen bleiben soll, um Wirkung zu entfalten, ist eines von insgesamt zehn Geräten, die die Stadt Ende vergangenen Jahres angeschafft hat. Die Verkehrssicherheit lässt sich die Kommune einiges kosten: 2500 Euro hat sie investiert – je Exemplar. Michael Schell spricht von einer sinnvollen Investition, die auf einen längeren Zeitraum angelegt ist und einen Gegenwert liefere.

Jeweils fünf Geräte sollen in Burgsteinfurt und Borghorst künftig durchgehend zum Einsatz kommen. Die Standorte wählt die Stadt nach eigenen Erfahrungen, aber auch auf der Grundlage von Bürgerhinweisen aus. Derzeit sind es in Burgsteinfurt die Straßen Steintorfeldmark, Sachsenweg, Johanniterstraße, Blocktor und Wettringer Straße, in Borghorst neben dem Sandweg die Schützen- und die Gantenstraße. Zwei weitere Standorte müssen noch ausgewählt werden.

„Wir hoffen, dass die Geräte die Einsicht fördern und sie einen erzieherischen Effekt auslösen“, so Michael Schell. Bei angemessenem Tempo gibt es als unmittelbare Belohnung einen in hellem Grün lächelnden Smiley – und vielleicht auch einen dankbar winkenden Anlieger.