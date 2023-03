Hoffen auf ein Gespräch – vorher

Der Austritt wird Alltag: Das vergangene Jahr hat dem Evangelischen Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken den höchsten Kirchenmitgliederverlust seit Jahren beschert. Wir haben einen Blick auf die Situation in Steinfurt geworfen. Pfarrerin Inga Schönfeld und ihren Kollegen Hans-Peter Marker treibt es um, dass sie mit denjenigen, die die Kirche verlassen, vorher in den allermeisten Fällen nicht ins Gespräch kommen.

91 Männer und Frauen in Borghorst und Burgsteinfurt sind 2022 aus der evangelischen Kirche ausgetreten

Der Austritt wird Alltag: 78 146 Menschen waren 2022 Mitglied in einer der 20 Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Rückgang von zwei Prozent – der höchste Verlust, den der Kirchenkreis seit Jahren zu verzeichnen hat. 2021 hatte der Rückgang bei 1,5 Prozent gelegen.

„Ich finde es schade und traurig. Man steckt so viel Energie in die Kirchengemeinde –.“ Inga Schönfeld stockt, bevor sie weiterredet. „Es ist aber nicht persönlich gegen mich – das glaube ich zumindest, das ahne ich, das wünsche ich mir.“ Sonst, sagt die Pfarrerin, hoffe sie, dass der- oder diejenige das persönliche Gespräch mit ihr suche. 72 Frauen und Männer, die der Evangelischen Kirchengemeinde Borghorst-Horstmar-Laer angehörten, sind 2022 aus der Kirche ausgetreten. „Das ist ein Höchststand“, sagt die Pfarrerin. 42 Austritte gab es 2022 allein in Borghorst.