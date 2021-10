„Houston, wir haben ein Problem“

Die Tonqualität der neuen Mikrofonanlage im Rathaus ist wie vom anderen Stern. Ein Techniker will das Problem jetzt aber gelöst haben. Es hat was mit dem Beamer zu tun.

Die älteren Semester im Rat, also die Mehrheit, fühlt sich erinnert an den 21. Juli 1969. Krschhhh, „A small step“ krschhhhh, knack, knarz, „for a man“ – Astronaut Neil Armstrong sendete den berühmten und mit reichlich kosmischem Rauschen unterlegten Kommentar zur Erstbegehung des Erdtrabanten in die Wohnzimmer der Welt. Ähnlich hört es sich an, wenn der Technische Beigeordnete Hans Schröder dem Planungsausschuss Neuigkeiten zur Borghorster Stadtachse oder GAL-Mitglied Martin Theile eine Nachfrage zu den Speicherchips in den Mülltonnen hat. Nur um mal zwei Beispiele zu nennen. Nun, die Ratsherren und -damen sitzen zwar seit Corona schon weiter auseinander. Aber an die Entfernung Armstrong – Erde kommen sie trotz allergrößter Sicherheitsabstände bei weitem nicht heran.