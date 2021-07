„Ich habe so drauf gewartet“

„Hier, mein Mercedes muss auch noch mit!“ Paula Zehentner zeigt auf ihren Rollator, während sie den ausgedruckten Fahrschein in ihrer Handtasche verschwinden lässt. Ferdinand Brust, in Steinfurt besser unter Ferdi bekannt, lacht. „So einen schicken Wagen können wir doch hier nicht stehen lassen.“ Mit zwei geübten Griffen schiebt er die Gehhilfe wie eine Ziehharmonika zusammen und verstaut sie links hinter der Bustür. „Ich habe so darauf gewartet, dass Ihr endlich wieder fahrt“, sagt die rüstige Seniorin. Vor der Corona-Pause ist die Bewohnerin des Hofs Lünnemann täglich mit dem Bürgerbus von der Tecklenburger Straße aus in die Stadt gefahren. „Einkaufen, zum Reha-Sport, zum Friedhof.“ Heute soll es zum Baumgarten gehen. „Ich muss zur Krankenkasse und in den Supermarkt.“

