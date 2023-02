Viele Menschen aus der Gemeinde St. Nikomedes machten sich in 2003 auf, um in der Diözese Jagdalpur indische Freunde zu besuchen, etwas über die Kultur zu erfahren – und zu helfen. 20 Jahre ist es her, ein Grund, um im Gottesdienst und in einer Feierstunde zurückzublicken. Es entstand eine Freundschaft, ein gegenseitiger Austausch, mehrere Hilfsprojekte konnten erfolgreich unterstützt werden.

Am Samstagabend trafen sich Mitglieder des Indienkreises nach einer Messe in der Marienkirche bei Tee und Gebäck im Don-Bosco-Jugendheim. Josef Pohlmann, der die Partner-Diözese bereits mehrfach besuchte, hatte eine Bilderschau zusammengestellt, die er zum Teil gemeinsam mit Judith Uhlenbrock präsentierte. Sie war 2006 mit einer Reisegruppe vor Ort.

Auf den Tischen im Saal lagen Fotos aus, die Menschen und Aktivitäten des Kreises zeigten. „Indien vergisst man nicht“, betonte Uhlenbrock, „man wird mit überschwänglicher Freude begrüßt.“ Gastfreundschaft ist selbstverständlich und selbst wenn ansonsten gespart werden muss, sind die Tische für Gäste immer reichlich gedeckt. „Es ist ein Land der Kontraste“, sagt Pohlmann, „Armut und Reichtum liegen oft dicht beieinander.“

Die Freundschaft zwischen St. Nikomedes mit den Jagdalpur lebenden Karmelitern kam durch Pater Josey zustande, der 2003 im Borghorster Pfarrhaus an seiner Doktorarbeit schrieb. Schon zur ersten Reisegruppe nach Indien gehörte auch Pfarrer Heinrich Wernsmann.

Zu den Projekten, die der Indienkreis mitfinanzierte, zählen der Bau der „Chavara School“ in Duguli, einer Schule mit Internat. Die Krankenstation in Jagdalpur wird unterstützt, Pohlmann zeigte Fotos des „Free Medical Checkup Camps“. Zugunsten von Projekten gab es in Borghorst Aktionen wie den Erntedankmarkt der Kindergärten, die Kleiderkammer St. Nikomedes spendete ihren Überschuss, eine Kochlöffelaktion sorgte für Schulspeisung in Junawar.

Ralf Uhlenbrock vom Leitungsteam des Indienkreises, gab einen Ausblick. „Pater Josey bat darum, bei der Grundausstattung eines neuen Krankenhauses in Kanker mitzuwirken“, erläuterte er. Ein weiteres Projekt wurde gerade erst angestoßen und der Indienkreis prüft, ob er sich einbringen kann. Es geht um eine Tagespflegeeinrichtung für alte Menschen. Wer dem Indienkreis bei seinen Aktivitäten finanziell helfen möchte, dessen Spende, natürlich gegen Quittung, ist willkommen.

St.Nikomedes Steinfurt, VR-Bank Kreis Steinfurt e.G.IBAN: DE79 4036 1906 4341 0085 01, BIC: GENODEM1IBB, Stichwort: Indienprojekt.