Ist Theater nicht viel wertvoller?

Kino statt Mathe und Englisch? Ja, in diesen Genuss werden ab dem 26. Januar bisher – Anmeldungen sind noch möglich – circa 900 Schülerinnen und Schüler kommen. Die Hauptschule am Bagno ist zum Beispiel dabei. Und zur landesweiten Eröffnung wird auch Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger im Kino in Burgsteinfurt erwartet.

Tobias und Stefanie Hamer freuen sich auf die Eröffnung der landesweiten „SchulKinoWochen“ in ihrem Kino in Burgsteinfurt.

Die Kinder seien sehr gespannt, sagt Diana Scheid, Lehrerin an der Schule am Bagno. Sie wird am 26. Januar zusammen mit Kollegen jede Menge Fünftklässler dieser Schule ins Kino an der Horstmarer Straße begleiten – zur Unterrichtszeit. Kino statt Mathe und Englisch? Ja! Um 10 Uhr werden im Steinfurter Kino die „SchulKinoWochen 2023“ für ganz Nordrhein-Westfalen offiziell eröffnet. Und darauf freut sich auch das Inhaberpaar Stefanie und Tobias Hamer.