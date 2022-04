Nastia, Alja und Artem nehmen täglich am Online-Unterricht in Odessa teil

Wenn im ukrainischen Odessa morgens um acht die Schulglocken läuten, stehen Nastia, Alja und auch der kleine Artem brav vor ihren Klassenräumen und warten auf den Unterrichtsbeginn – zumindest in übertragendem Sinne. Im Unterschied zu ihren Mitschülern sind die Drei nämlich gerade 2200 Kilometer von ihrer Heimatstadt am Schwarzen Meer entfernt. Sie sitzen in einer renovierten Burgsteinfurter Altbauwohnung an einem Tisch und haben wie ihre deutschen Altersgenossen einen sechsstündigen Schultag vor sich. Möglich macht das, in Zeiten von Corona schon lange zur Routine geworden, das Internet. Was auch in Odessa zur Eindämmung der Pandemie installiert wurde, bekommt in Kriegszeiten eine ganz andere Bedeutung. Nicht nur für Nastia, Alja und Artem.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch