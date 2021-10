Jüdisches Leben in Bildern

Während zweier Aufenthalte in Israel sind sie entstanden, die Fotos des Weltenbummlers Thomas Wallmeyer aus Borghorst. Jetzt sind die Bilder im Kochstudio Markt 1 zu sehen. Am Sonntag wurde die Ausstellung „Welcome Israel“ eröffnet. Sie läuft noch bis zum 14. November.

Ich freue mich, dass so viele Gäste heute hier sind“, betonte Katja Haßelmann, Hausherrin des Kochstudios Markt 1, am Sonntag zur Eröffnung der Ausstellung „Welcome Israel“. Menschen an der berühmten „Klagemauer“ in Jerusalem, junge orthodoxe Juden in der Hauptstadt Tel Aviv, der „Mahane Yehuda Markt“ mit über 100-jähriger Tradition in Jerusalem – diese und andere Szenen zeigen die Reisefotografien des Weltenbummlers Thomas Wallmeyer aus Borghorst. Sie sind dort bis zum 14. November zu sehen.

Dieses Foto Wallmeyers zeigt junge orthodoxe Juden in Tel Aviv. Foto: Rainer Nix

Die Bilder entstanden während zweier Aufenthalte in Israel. „Wir haben uns Mühe gegeben, die Fotografien angemessen in Szene zu setzen“, so Haßelmann. Dass es gelungen ist, zeigt die positive Resonanz des Publikums. Köchin und Kooperationspartnerin des Projektes „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“, Elke Schmitz, bereicherte die Vernissage mit kulinarischen Leckereien aus der jüdischen Küche. Neben Kostproben gaben Kochbücher und Rezepte einen detaillierten Einblick, dass unzählige Speisen jüdischen Ursprungs sind. Hefe ist eine beliebte Zutat.

Elke Schmitz studierte Kochbücher und zauberte Leckeres auf den Tisch Foto: Rainer Nix

„Besonders interessant sind Bilder, auf denen Menschen zu sehen sind“, sagte Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer, „denn Menschen prägen Orte.“ Genau das mache Reisen so spannend. Die Bürgermeisterin erinnerte daran, dass es einst auch in Burgsteinfurt eine ausgeprägte jüdische Kultur gab. Hier habe eine der größten „Matzefabriken“ gestanden. „Matze“, so wird ungesäuertes Brot genannt, das gern zum Passahfest, dem wichtigsten jüdischen Familienfest, gegessen wird. Am Markt 1 betrieb die Familie Steinmann ein Geschäft, in dem sie chemische und landwirtschaftliche Produkte verkaufte. Vier von den sechs Kindern der Familie wurden von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager ermordet.

Fotograf Wallmeyer lobte die perfekten Lichtverhältnisse in den Räumlichkeiten, die seine Fotos zur Geltung bringen. Er berichtete von Israel als einem geschichtlich gesehen noch recht jungen Land, das bereits in viele Kriege verwickelt wurde. „Vom Staat ist vorgeschrieben, in jedes Haus und jede Wohnung einen Schutzraum zu integrieren“, erläuterte er. Landschaftlich gesehen sei Israel abwechslungsreich, von den Golan-Höhen über den See Genezareth bis hin zur Wüste, die 60 Prozent der Fläche ausmache.

Die Bürgermeisterin (hinten 2. v. rechts) erinnerte an die einst blühende jüdische Unternehmenswelt in Burgsteinfurt. Foto: Rainer Nix

Die Initiative „Stolpersteine“ gedenkt der Opfer des Nazi-Terrors. Mitglied Lina-Sophie Hentzschel war vor Ort und bekräftigte, dass in Burgsteinfurt zahlreiche jüdische Familien Geschäfte betrieben. Sie erinnerte an die in den Boden eingelassenen „Stolpersteine“ vor dem Haus, die insbesondere des Schicksals der Steinmanns gedenken.