Kampfflugzeuge der Bundeswehr im Raum Steinfurt

Ungewohnte Geräuschkulisse: Eine Fliegerstaffel verursachte am Mittwoch (22.2.) gut hörbaren Fluglärm über Borghorst und Steinfurt. Es handelte sich um eine Übung, die nicht angekündigt war.

Im Raum Steinfurt waren am Mittwoch Kampfflugzeuge der Bundeswehr am Himmel zu sehen. Das Symbolbild zeigt vier Eurofighter der Luftwaffe.

Überraschende Beobachtungen machten Einwohner von Steinfurt und Borghorst am Mittwoch: Am Himmel bemerkten sie mehrere Kampfflugzeuge. Hierbei handelte es sich um eine Übung einer Fliegerstaffel aus Norddeutschland, wie der Sender "Radio RST" durch eine Nachfrage bei der Bundeswehr erfuhr.

Die Übung war zuvor nicht angekündigt worden. Laut "Radio RST" lagen auch dem Sanitätsregiment in Rheine im Vorfeld keine Informationen hierzu vor. Es sollen daraufhin einige Nachfragen von Bürgern bei der Polizei eingegangen sein. Auch in den Sozialen Netzwerken war das überraschende Szenario am Himmel über dem Stadtgebiet von Steinfurt ein großes Thema.