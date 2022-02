Kapelle weicht dem Bettenhaus

Die Tage der Krankenhauskapelle sind gezählt. Sie wird in der kommenden Woche entweiht und wird dann bald Platz machen für das schon lange geplante Bettenhaus.

Profanierung in der kommenden Woche

Die Krankenhauskapelle wird in der kommenden Woche profaniert. Sie wird dem neuen Bettenhaus Platz machen müssen. Die erste Kapelle des Marienhospitals stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.Nach dem Abbruch der alten Kapelle erfolgte der Neubau direkt neben dem Schwesternwohnheim.

Seit ihrer Weihe im Jahr 1968 war sie nicht nur für Patientinnen und Patienten, Angehörige und Mitarbeitende ein Anlaufpunkt, sondern auch für viele Menschen aus der Nachbarschaft und Mitglieder der Kirchengemeinde St. Nikomedes. In der kommenden Woche, am 1. März (Dienstag) wird die Kapelle im Marienhospital profaniert. Bischof Dr. Felix Genn hat damit dem Wunsch der Krankenhausleitung entsprochen. Das Ende der kirchlichen Nutzung ist damit gekommen. Die Kapelle muss im Zuge der Modernisierung des Krankenhauses dem neuen Bettentrakt weichen.

Andrea Wesselmann, Seelsorgerin des Krankenhauses, sagt: „Neben den Ordensschwestern der Mauritzer Franziskanerinnen haben viele Menschen die Kapelle für das Gebet, den Gottesdienst oder zum stillen Verweilen genutzt.“ Sie weiß, wie häufig Menschen für ihre Anliegen eine Kerze in der Kapelle entzündet haben. Gerne erinnert sie sich an die große Krippe, die die Handwerker des Marienhospitals jedes Jahr neben dem Altar aufgebaut haben.

Geschäftsführer Dirk Schmedding erklärt: „Auch wenn der genaue Termin für den Start der Arbeiten zum Neubau zweier Bettenhäuser am Marienhospital noch nicht feststeht, so sind doch schon jetzt einzelne Maßnahmen notwendig, um das geplante Projekt umsetzen zu können.“

In den nächsten Wochen soll die Kapelle weiter als Raum der Stille genutzt werden. Für die Bauphase wird nach einer Alternative im verbleibenden Baukörper des Krankenhauses gesucht. Außerdem steht das Krankenhaus stets in Kontakt mit den Verantwortlichen der Kunstkommission des Bistums Münster um zu klären, welche Gegenstände für die kirchliche Seelsorge aufbewahrt werden sollen. Auch werden Möglichkeiten sondiert, die beiden großflächigen Glasmosaike weiter zu nutzen.

Die erste Kapelle für das Marienhospital wurde 1874 eingeweiht, 16 Jahre nach Grundsteinlegung für das Borghorster Krankenhaus. Der Abbruch der ersten Kapelle erfolgte 80 Jahre später, um Platz zu schaffen für eine schrittweise bauliche Modernisierung des Marienhospitals. Die dann 1968 offiziell übergebene Kapelle sollte sowohl von ihrer architektonischen Lage als auch von ihrer inneren Bedeutung eine zentrale Stellung erhalten, wie aus der Festschrift zum 125-jährigen Bestehen des Marienhospitals hervorgeht. So führten alle Flure zum zentralen Treppenhaus, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft der große Andachtsraum lag.

Diese zentrale Lage wurde durch die Tatsache unterstrichen, dass die Kapelle zwischen Hauptgebäude und Schwesternwohnheim platziert worden war. „Die Kapelle soll Kraft- und Segensquelle für alle im Haus sein“, heißt es wörtlich in der Jubiläumsfestschrift. Darum auch die großzügige und würdevolle Gestaltung. Die bereits erwähnten Glasmosaike stammen von der Benediktinerin Schwester Ehrentrud aus der Abtei Varensell. Altar, Kreuz und Sakramentshäuschen stammen von dem Borghorster Künstler Breuing. Erst einige Jahre nach der Einweihung, im Jahr 1987, bekam die Kapelle ihre eigene Orgel.

Wegen der aktuellen Abstandsregelungen kann nur eine beschränkte Anzahl an geladenen Gästen an dem Gottesdienst im Präsenz am 1. März um 15.30 Uhr teilnehmen. Der Gottesdienst wird jedoch von der Kirchengemeinde St. Nikomedes live im Internet übertragen. Über die Internetadresse der Gemeinde können Interessierte den Gottesdienst verfolgen.