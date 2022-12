Karneval mit Kettensäge

Bislang sieht alles danach aus, dass Frank, Manuela und Michael das Schicksal ihrer Vorgänger erspart bleibt: Die Termine für die Karnevalssession 2022/23 stehen. Corona scheint vor der närrischen Macht zu kapitulieren. Erster Meilenstein bis Aschermittwoch ist traditionell die Prunk- und Galasitzung am ersten Samstag des neuen Jahres nach Neujahr. Wie die Vereinigten Schützen jetzt mitteilen, hat der Kartenvorverkauf für das Sitzungsevent Nummer eins in Steinfurt am 7. Januar (Samstag) um 19.11 Uhr in der Buchenberghalle begonnen. „Die Sitzung bietet wieder die bunte Mischung aus klassischem Karneval mit Büttvortrag, Show, Tanz, Musik und anschließender Party“, versprechen die Weißjacken nach der monatelangen Vorbereitung.

