Karriere mit grünem Daumen

2022 geht im Kreislehrgarten mit einem Rückblick auf 75 Jahre Ausbildung an der Wemhöferstiege in Burgsteinfurt zu Ende. Seit 1947 sind dort insgesamt 82 Frauen und Männer zu Gärtnern in der Fachrichtung Obstbau ausgebildet worden. Die Fachkräfte sind gefragt.

Jan ist Greenkeeper geworden, Petra Landschaftsplanerin, Nicole und Luisa verdienen sich ihren Lebensunterhalt als Floristinnen. Manfred ist zum Gartenbaurat, Wilhelm sogar zum Oberlandwirtschaftsrat aufgestiegen. Bernd hat sich als Obstbau- und Fritz als Weinbauberater qualifiziert, Christel hat sich als Gartenbauunternehmerin selbstständig gemacht und Bernd ist stolzer Besitzer eine Kokosplantage auf den Philippinen geworden. So unterschiedliche Wege und berufliche Laufbahnen diese Frauen und Männer auch eingeschlagen haben, sie alle haben eine Gemeinsamkeit: Sie sind im Kreislehrgarten in Burgsteinfurt ausgebildet worden. Fruchtbarer Boden offenbar für Karrierestarter mit grünem Daumen. „Mittlerweile werden wir von einigen unserer ehemaligen Azubis beraten“, schmunzelt Gartenleiter Klaus Krohme mit Blick auf die lange Liste ehemaliger Mitarbeitender und über das, was aus ihnen in all den Jahren geworden ist.