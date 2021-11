Kein Platz für Pessimismus trotz traurigem Anlass

In liebevoller Kleinarbeit und mit viel Herzblut machte der Heimatverein Burgsteinfurt die Niedermühle vor 25 Jahre zu seinem Domizil. Doch sie gehört ihm nicht, der Mietvertrag wurde nach einem Vierteljahrhundert nicht verlängert. Ein letztes Mal luden die Heimatfreunde Mitglieder und Gäste am Sonntag ein, um gemeinsam mit Vorträgen, Kaffee und frisch gebackenem Bauernbrot an diesem Ort gemütlich beisammen zu sein. „Wäre es kein solch trauriger Anlass, könnte das heute sicher ein schöner Tag werden“, sagte die Vorsitzende Dr. Barbara Herrmann zur Begrüßung. Dennoch sei kein Platz für Pessimismus. Gebe es zurzeit auch noch keine konkrete Perspektive, so werde sich auf Dauer bestimmt eine Lösung finden.

Vor der Mühle stand ein auffälliges Gespann, das sich bei näherem Hinsehen als historischer Traktor mit angehängtem, schmucken Backofen entpuppte. Hier wurde vor den Augen des staunenden Publikums live Brot gebacken.

Diplom-Ingenieur Christian Hoebel, ehemaliger technischer Denkmalpfleger beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe, beleuchtete das Thema ehrenamtlichen Engagements und Gebäudenutzung. „Die Nutzungen aller Objekte, die im Privateigentum stehen, können auf eine für die ehrenamtliche Nutzung ungewisse Zukunft und auch eigentumsrechtlich problematische Situation hinauslaufen“, betonte er in seinem Referat. Hobel gab Hinweise, was zukünftig getan werden könnte, um solche Situationen zu vermeiden.

Ein Höhepunkt war am Nachmittag der Bildervortrag des ehemaligen Heimatvereins-Vorsitzenden Günther Hagemann. „Der Heimatverein schafft ein kleines Wunder“, war die Schau übertitelt, in der die Geschichte der Mühlenrestaurierung aufgezeigt wurde. Auch ein Film von der Einweihung erinnerte an bessere Zeiten.