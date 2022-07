Keine halben Sachen

Das Betreiber-Ehepaar des Kinos in Burgsteinfurt stellt sein Familienunternehmen neu auf. Es hat die Entscheidung getroffen, die Kino-Bar und die darüber liegenden Wohnungen wieder zu verkaufen. Stefanie und Tobias Hamer wollen sich in Steinfurt ganz auf den Kino-Betrieb konzentrieren. Zugleich haben sie in der Nähe ihres Wohnorts ein neues Café eröffnet.

Die Kino-Bar steht zum Verkauf. Das Eigentümer-Paar Hamer will sich von der Gastronomie trennen und sich zukünftig in Burgsteinfurt ganz auf den Kino-Betrieb konzentrieren. Die Leitung soll die bisherige Küchenchefin Lisa Althoff übernehmen.

Die Kinobetreiber Stefanie und Tobias Hamer sind dabei, ihr Familienunternehmen neu auszurichten. Das Ehepaar, das das Haus 2013 zunächst gepachtet, Ende 2014 gekauft, umfangreich renoviert und 2017 mit dem Erwerb des Nebengebäudes noch um eine Kino-Bar erweitert hat, will die Gastronomie in dem Gebäudekomplex an der Horstmarer Straße aufgeben. Das Bistro im Erdgeschoss (mit Außenbewirtschaftung etwa 100 Sitzplätze) inklusive der beiden Wohneinheiten in der ersten Etage werden zum Verkauf angeboten. Preis: knapp 550 000 Euro inklusive des kompletten Küchen- und Bistro-Inventars. Interessenten soll es laut Tobias Hamer bereits geben. Ab September soll das Objekt verfügbar sein.