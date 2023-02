Kindern eine Chance geben

„Ich wünsche mir ganz liebe Eltern mit einem großen Garten.“ So lautete der größte Wunsch der 14-jährigen Marie (Name geändert) im letzten Frühjahr. Für das quirlige Mädchen, das aufgrund einer Kindeswohlgefährdung nicht mehr bei seinen leiblichen Eltern wohnen kann, bedeutet das, ein verlässliches, dauerhaftes Zuhause zu finden, eine Pflegefamilie. Und die muss mit dem, was Marie in ihren ersten Lebensjahren erlebt hat, umgehen können.

Gewalt

„Pflegekinder bringen einen vollen Rucksack aus der Vergangenheit mit“, beschreibt es Pädagogin Anna Laurenz vom Steinfurter Kompetenzzentrum Pflegefamilien der Evangelischen Jugendhilfe Münsterland. Darin stecken die bisher gemachten Erfahrungen: Verwahrlosung, Gewalt, sexualisierte Übergriffe oder Suchterkrankungen der Eltern. In einem neuen Familiensetting und mit pädagogischer und psychologischer Begleitung wird dieser Rucksack allmählich leichter, alte Erfahrungen werden durch neue, positive überdeckt.

Bis dahin braucht es Geduld. „Marie kam über das Jugendamt zu einer unserer Inobhutnahme-Familien. Das ist häufig eine Zwischenstation, bis der weitere Weg der Schutzbedürftigen geklärt ist“, so Laurenz. Marie blieb fast ein Jahr dort, erst dann stand die gerichtliche Entscheidung fest: Sie geht nicht zurück in ihre Herkunftsfamilie, eine Pflegefamilie wird gesucht.

Dauerhaftes Zuhause

„Wir suchen immer Singles, Paare oder Familien, die einem Pflegekind eine Chance geben möchten“, berichtet Laurenz. „Wir lernen uns kennen, wir schulen und begleiten den weiteren Weg zusammen.“ Als Marie das erste Mal auf ihre neue Familie traf, hat es bei den Pflegeeltern sofort Klick gemacht: Ja, dieser Wirbelwind könnte gut zu uns passen.

Schutzbedürftige

Die ersten Wochen in der neuen Familie wurden besonders eng vom Team der Evangelischen Jugendhilfe begleitet. Warum ist Marie mal fröhlich, mal traurig? Wie kann man sie beruhigen, wenn sie wütend ist? Diese und andere Fragen standen dabei im Fokus. Laurenz: „Wir sind außerdem in Kontakt mit den leiblichen Eltern, denn auch die müssen mit der neuen Situation klarkommen.“

Im Rahmen eines Infoabends am Donnerstag (9. Februar) um 18 und 20 Uhr im Kompetenzzentrum, Kreuzstiege 11 in Burgsteinfurt, wollen Anna Laurenz und ihr Team Aspekte zu Pflegefamilien, Gastfamilien und Inobhutnahmen erläutern. Interessierte können spontan kommen, eine Anmeldung ist nicht nötig.