Kombibad bekommt neue Umkleiden für 200.000 Euro

Die dunkle Holzdecke in der Kombibad-Schwimmhalle wird noch weiter den Charme der 1970er Jahre versprühen und auch die blinden Fenster bleiben den Borghorster Wasserratten noch länger erhalten. Aber: Die Umkleiden sollen in diesem Jahr erneuert werden. „Wahrscheinlich im Dezember“, wie Rolf Echelmeyer, Geschäftsführer der StEIn GmbH, die verantwortlich für die beiden Steinfurter Bäder ist, in einem Pressegespräch erläuterte. Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer jüngsten Sitzung dem Investitionspaket in Höhe von 200 000 Euro zugestimmt. Gleiches gilt für die dringend notwendigen Stellenneubesetzungen. Wieder ein Aber: Der Arbeitsmarkt ist leer gefegt.

