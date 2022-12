Krachender Jahresausklang

Das Arsenal mit den größten Knalleffekten aus den Laboren der Fachhochschule wurde zur Weihnachtsvorlesung in den Hörsaal auf dem Campus Steinfurt geholt. Professoren und Studierende beeindruckten mit spektakulären Physik- und Chemie-Experimenten.

„Meine Damen und Herren, die Transformation ist abgeschlossen – das hier steht für Ihr Leben“, sagte Prof. Dr. Christof Wetter und hielt bedeutsam ein leeres Becherglas in die Höhe. Ein begeistertes Raunen ging durchs Publikum. Die folgende bildhafte Darstellung über das Leben und welche Dinge dort den bedeutsamsten Platz einnehmen sollten, war vielleicht der Programmpunkt, bei dem es am wenigsten rumste und krachte, dafür aber einer der besinnlichsten. Denn auch ruhige Momente durften bei der Weihnachtsvorlesung nicht fehlen.

Experimenteller Jahresausklang

Zum experimentellen Jahresausklang hatte die FH Münster auf den Campus Steinfurt geladen. Nicht nur viele Studierende hatten sich im Hörsaal eingefunden, um sich von Physik- und Chemie-Experimenten begeistern zu lassen, sondern auch viele Interessierte aus Steinfurt und Umgebung, so die Fachhochschule in einer Pressemitteilung.

Prof. Dr. Helmut Grüning und zwei seiner Kollegen vom Fachbereich Energie – Gebäude – Umwelt hatten sich wieder einmal nicht lumpen lassen und das Arsenal mit den größten Knalleffekten aus den Laboren in den Hörsaal geholt. Ballons mit Wasserstoff explodierten, Kuscheltiere schossen durch die Luft, Elefantenzahnpaste sprudelte und schäumte in einer Fontäne, Zahnbürsten rotierten und Messer durchbohrten wie von Geisterhand dicke Kartoffeln. Alles besonders spektakulär, aber ganz einfach physikalisch und chemisch zu erklären. „Einige Versuche können Sie gerne zu Hause nachmachen“, ermutigte Grüning das Publikum, sich in der Welt der Physik auszuprobieren. Aber von manchen Experimenten sollten auch Laien lieber die Finger lassen.

Gummibärchen erleidet brodelnden Flammentod

Zum Beispiel von den Leucht- und Knalleffekten von Prof. Dr. Isabelle Franzen-Reuter. Bei ihr explodierte unter anderem Wachs und erlitt ein Gummibärchen einen spektakulär brodelnden Flammentod.

„Was Sie jetzt sehen, kommt erst im nächsten Semester dran – passen Sie aber schon mal gut auf“, stimmte Grüning seine Studierenden auf die kommende Physikvorlesung ein. Ihm ist bei all dem weihnachtlichen Spaß auch immer ein Bezug zum Lehrstoff sehr wichtig. So konnten bei vielen Versuchen Studierende direkt mitmachen.

Luftdruck-Show

Drei Studierende stellten ihre Zuneigung zu ihren Liebsten am Liebesbarometer unter Beweis. Bei manchen kochte es vor Liebe fast über, bei anderen eher weniger. Ein Student durfte bei der Luftdruck-Show im direkten Duell gegen Grüning antreten. Die Aufgabe: Eine große Tüte schnellstmöglich aufzupusten. Trotz Vorsprung half das eifrige Pusten des Studenten nichts. Nach wenigen Sekunden war die Tüte des Professors bereits mit Luft prall gefüllt. Der weiß, wie es geht: Wenige Puster aus geringer Entfernung in die Tüte reichen aus, damit der Luftstrom viel mehr Luft in die Tüte zieht, als man selbst hineinpusten kann.