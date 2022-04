Es kein Kreuzweg wie ihn die Gläubigen gewohnt sind. An sieben Stationen wollen die Organisatoren sich mit dem Frieden in uns und in der Welt beschäftigen.

Vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges hätte der Titel „Kreuzweg des Friedens“ nicht besser gewählt werden können. An den sieben Stationen zwischen den beiden großen katholischen Kirchen der Stadt thematisieren die Organisatoren am morgigen Palmsonntag (10. April) aber bewusst nicht nur die Grausamkeiten im Osten Europas. „Wir wollen Frieden schon im Kleinen und in den persönlichen Bezügen suchen“, erläutert Ansgar Lux von der Pastoralen Pfarreileitung. Darum wird der Gang von Borghorst nach Burgsteinfurt auch den traditionellen Rahmen eines Kreuzweges sprengen. . .

Johannes Gertz von Pax Christi, Politikerin Dr. Angelika Kordfelder, Polizeiseelsorger Eugen Chrost und die Lebensberaterinnen Dorothee Valk und Heike Hövels sind nur einige der Impulsgeber an den Stationen. Sie werden zum Unfrieden in der Welt, Europa, Deutschland und im persönlichen Umfeld sprechen. Ansgar Lux: „Es soll ein Weg mit Impulsen zum Nachdenken und Stärkung des Friedens in uns und unserem Leben sein.“ Mit dabei: das Kreuz. In der Karwoche traditionell nicht als Zeichen der Hoffnung, sondern als Folter- und Mordinstrument einer Besatzungsmacht.

Den Kreuzweg anders zu gehen, ist ein Versuch. „Dass so viele Organisationen ohne zu zögern mitmachen, stimmt uns optimistisch“, sagt Ralph Uhlenbrock. Er ist gespannt, wie viele Steinfurter sich mit auf den Weg machen. Angemeldet sind zwischen 50 und 100.

Treffpunkt ist am Sonntag um 17 Uhr vor der Nikomedeskirche, wo Ansgar Lux einleitende Worte spricht. Über den Grottenkamp durchs Bagno geht es dann zur Nepomukkirche.