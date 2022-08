Küchenhersteller will Standort ausbauen

„Glück zu, CDU!“ Mit dem traditionellen Müllergruß sind die Teilnehmer der dritten CDU-Sommerradtour von Hans Knöpker, Vorsitzender des Förderkreises Hollicher Mühle, an dem technischen Denkmal der Burgsteinfurter Bauerschaft begrüßt worden. Der Einladung zu dem Ausflug waren neben der Landtagsabgeordneten Christina Schulze Föcking viele Mitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger gefolgt.

Digitalisierung

Erste Station der Tour war das Küchenhersteller Palstring. Geschäftsführer Holger Palstring hatte sich die Zeitgenommen, die Gruppe durch die Fertigungshallen des Unternehmens im Gewerbegebiet Sonnenschein zu führen und ihnen den Weg von der Holzplatte zur fertigen Küche aufzuzeigen. Spannend, so schreibt die Union in ihrem Bericht, war dort die fortgeschrittene Digitalisierung in der Produktion. „Mittlerweile gehört das iPad zur Grundausstattung der Tischler bei uns“, so Palstring. Alle Produktionsschritte sind voll digitalisiert und dadurch „just in time“ möglich. Problematisch sei auch bei Palstring die aktuelle Liefersituation, besonders bei Elektrogeräten. Erfreut zeigten sich alle Teilnehmer, dass Palstring aufgrund der guten wirtschaftlichen Situation plant, den Standort auszubauen.

Landtagsabgeordnete

Zweite Station der Radtour war die Hollicher Mühle. Hans Knöpker hat die Besucher durch die Mühle geführt, die vielen Fragen beantwortet und auch ein paar Anekdoten zu diesem, nach Auffassung der Union, für die Stadt Steinfurt so wichtigen Ort erzählt. Beachtlich, so die CDU, sei, mit welcher Hingabe und welchem Einsatz der Förderkreis die Anlage in Schuss und für Besucher offen hält.

Ausklang fand die von André Schwietert organisierten Tour an der Mühle mit vom Fraktionsvorsitzenden Sebastian Buck gegrillten Würstchen sowie Kaltgetränken. Am Donnerstag (11. August) findet die letzte Sommerradtour der CDU statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr erneut das Alte Rathaus am Markt in Burgsteinfurt. Weitere Infos sollen noch folgen.