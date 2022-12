Kunst, Lifestyle und Wohnen unter einem Dach

Ortrud Arning hat in der Kirchstraße 6 ein außergewöhnliches Geschäfts- und Wohnkonzept umgesetzt. Frauen-Fashion, Kunst und Wohnen auf Zeit gibt es dort unter einem Dach. In Steinfurt ist das bislang einzigartig.

Eine Kunstgalerie, ein Fashion-Store und sieben Ferienapartments unter einem Dach. Das Geschäftsmodell, das Ortrud Arning in der Kirchstraße 6 verfolgt, ist schon bemerkenswert außergewöhnlich. Insbesondere für Steinfurt. Vergleichbares gibt es dort bislang nicht, weshalb sich die umtriebige Unternehmerfrau hier und da schon mal mit skeptischen Nachfragen konfrontiert sieht, ob das, was sie da angepackt hat, wirklich Zukunft hat. „Hat es!“, lässt Arning keine Zweifel an ihrer Idee aufkommen, den historischen Straßenzug einen Touch von Luxus zu verleihen. „Das Potenzial dazu ist auf jeden Fall da. Man muss es nur entdecken“, hat sich die Geschäftsfrau vorgenommen, im Burgsteinfurter Ortskern etwas zu bewegen.