Kutschaty ist morgen in Burgsteinfurt

Thomas Kutschaty, Vorsitzender der SPD-Fraktion und Oppositionsführer im Düsseldorfer Landtag, kommt am morgigen Dienstag (12. April) in die Kreisstadt. Der Spitzenkandidat der NRW-SPD bei den bevorstehenden Landtagswahlen wird um 18 Uhr vor der Stadtbücherei auf dem Markt in Burgsteinfurt auftreten. Auf dem Podium wollen sich Kutschaty und SPD-Wahlkreiskandidat Steven Gomes über Pflege, Kitas und Integration mit Fachleuten aus dem beruflichen Alltag austauschen und weitere Inhalte des Wahlprogramms der Sozialdemokraten diskutieren. „Wir wollen Nordrhein-Westfalen besser regieren: Ob bei Arbeit, Schule, Kitas, Pflege, Krankenhäusern, bei den Wohnkosten oder für mehr Unabhängigkeit bei der Energieerzeugung - wir stehen gemeinsam an der Seite der Menschen“, erklärt Kutschaty in der Einladung zur dieser Wahlkampfveranstaltung. Die Bürger sind eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Der SPD-Ortsverein Steinfurt will sich um das leibliche Wohl kümmern. Der Erlös soll für einen gemeinnützigen Zweck gespendet werden.