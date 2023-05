Legenden-Kickern und Familienparty

Das wird eine tolle Fußball-Sommersause, nicht nur für Fans des runden Leders: GGM Gastro und das Sportwerk machen gemeinsame Sache, nebst Stargästen von Schalke 04, dem FC Twente und dem VfL Bochum. Alle Besucher können am 13. Mai mitfeiern.

Das Sommerfest der GGM Gastro sollte eigentlich, genau wie die Weihnachtsfeier, eine feste Tradition werden. Die Corona-Pandemie verhinderte dies. Grund genug, jetzt einiges nachzuholen und das aktuelle Sommerfest des Unternehmens größer zu feiern als früher - und dazu noch öffentlich.

So ist ziemlich spontan, wie Marion Kockmann, Leiterin des Kundenservices gegenüber unserer Redaktion verrät, der GGM Gastro-Fußballcup als neues Turnier entstanden. Und das nicht nur, weil das Unternehmen für die Kollegen regelmäßig einen Platz im Sportwerk bucht. Am 13. Mai (Samstag) steigt die große Familien-Sommerparty von 11 bis 18 Uhr am Sportwerk, Witthagen 2. Der Eintritt ist frei.

Ausrichter ist der FSV Ochtrup

„Es wird ein Fest, bei dem Jung und Alt gut in Bewegung kommen“, sagt Marion Kockmann. Und das wird für Klein und Groß geboten: Hauptprogrammpunkt ist das Kleinfeld-Turnier. Ausrichter ist der FSV Ochtrup. Es treten zehn Mannschaften an, darunter die Legenden-Teams von Schalke 04, dem FC Twente und dem VfL Bochum, dazu eine GGM-Gastro-Auswahl aus „Fußball-Verrückten“: „Wir haben schon ein Jahr lang für das Turnier trainiert“, sagt Verteidiger Christian Maksielyas, der sich schon sehr auf die Begegnungen freut. Auch weil zudem selbstredend ein Ochtruper All-Stars-Team mit Spielern aus verschiedenen Ochtruper Vereinen antritt. Vom Fitwerk kommen zwei Physiotherapeuten, kündigt Hajo Rekers von PhysioFit an - damit alle Kicker fit bleiben können.

Nicht nur Abramczik und Fichtel kommen

Es werden einige Kultfußballer erwartet: Fest zugesagt haben unter anderem Rüdiger Abramczik und Klaus Fichtel, andere große Namen werden für Überraschungen sorgen.

Hinzu kommt ein Rahmenprogramm, bei dem GGM Gastro auch vom Partner Schalke 04 tatkräftig unterstützt wird. So wird das beliebte Vereinsmaskottchen Erwin da sein, es wird Torwandschießen und Fußballdarts geben. Darüber hinaus kann man sich der Speed Control stellen. Das Gerät misst die Schussgeschwindigkeit. „Wir schießen mit“, sagen Carmen Schomann und Michael Schmidt von Könige und Grafen Sportwerk. Nicht von ungefähr, denn als Preise locken bei der Speed Control eine Espressomaschine, ein Weinkühlschrank und VIP-Karten für Schalke 04.

Grosses Rahmenprogramm

Kinderschminken, einen Ballonkünstler und einen Zauberer wird es ebenfalls geben. Abgerundet wird alles durch ein Mini-Streetfood-Festival. Von Pommes über persische Gerichte bis hin zu Popcorn und Zuckerwatte, Kaffee-Barista und einer mobilen und gut gefüllten Cocktailbar wartet einiges auf die Besucher. Dazu wird ein Winetasting mit Weinen aus dem Angebot von Starkoch Frank Rosin angeboten.

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. „Die Veranstaltung spielt sich draußen ab“, sagt Michael Schmidt, Geschäftsführer von Könige und Grafen Sportwerk, „bei strömendem Regen kann sie nicht stattfinden, bei Nieselregen schon.“