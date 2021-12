Lotsen dringend gesucht!

An die 30 Flüchtlinge sind neu in Steinfurt

20 bis 30 Flüchtlinge sind nach Angaben von Steffi Herrmann, Ehrenamtskoordinatorin in der Flüchtlingshilfe beim Caritasverband Steinfurt, in der letzten und der vorletzten Woche nach Steinfurt gekommen – darunter Ortskräfte, also Männer und Frauen, die der Nato in Afghanistan geholfen haben. Für die Ortskräfte sei das Jobcenter zuständig, für die anderen Menschen die jeweiligen Kommunen, denen sie zugeteilt worden sind. Momentan, sagt Herrmann, kämen Flüchtlinge überraschend. „Wir wissen auch nicht, wie viele noch nach Steinfurt kommen werden“.