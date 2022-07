Mähdrescher und Feld brennen

In der Bauerschaft Veltrup gerieten am Sonntag ein Mähdrescher und ein Teil eines Feldes in Brand.

Ein Mähdrescher und der Teil eines Feld sind am Sonntag in Brand geraten. Gegen 15.45 Uhr bemerkte ein Landwirt bei der Fahrt eine Rauchentwicklung an seinem Mähdrescher. Sofort alarmierte er die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Steinfurter Brandschützer in der Bauerschaft Veltrup brannte der Mähdrescher im inneren Bereich, zusätzlich standen etwa 0,4 Hektar Fläche in Brand.

Aufgrund der mangelnden Wasserversorgung wurden jeweils ein Tanklöschfahrzeug aus Laer und Horstmar hinzugezogen. Mit zwei C-Rohren konnte die Feuerwehr die Brandausbreitung im Mähdrescher verhindern und das brennende Feld schnell ablöschen. Das Feuer entstand wohl durch einen technischen Defekt im Mähdrescher. Insgesamt war die Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften vor Ort.