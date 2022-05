Mann mit scharfem Blick und kräftigem Pinselstrich

Groß war das Interesse an der Ausstellungseröffnung im Neuy-Bauhaus-Museum, wo Wolfgang Thöner eine Einführung in das Lebenswerk des Fotografen und Malers Albert Hennig gab. Neben Malereien werden Fotos des Künstlers gezeigt.

Dieser Sonntagmorgen hat den Freunden, Verehrern und Anhängern des Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museums in Borghorst gehört. Zur Eröffnung der Ausstellung „Albert Hennig – Disziplin beim Sehen“ hat Wolfgang Thöner von der Stiftung Bauhaus Dessau den Einführungsvortrag vor einem großen Publikum gehalten. Thörner zeichnete dabei den Werdegang des jungen, gelernten Bauarbeiters nach.

Zunächst betätigte sich Hennig als Fotograf. „Er hat den genauen Blick.“ Seine Bilder, von denen auch zwei Schwarz-Weiß-Fotografien als Leihgabe des Bauhauses Dessau im Bauhaus-Museum zu sehen sind, drücken auch dessen politische und menschliche Haltung aus. Der Künstler kommt aus dem Arbeitermilieu und brauchte kein ideologisches Fundament, um Missstände künstlerisch zu entlarven. Thöner berichtete, dass Hennig dem linken Flügel der SPD angehörte.

Sein Blick war trotz aller Schärfe liebevoll und den Menschen zugewandt. Darin verbindet sich Schönheit mit Humanität. Die Armut der alten Frau wird nicht überdeckt, sondern sie erfährt Würde. Das Motiv der Kinder, die sich in Leipzig am Wasserspender amüsieren, ist international. Solche Bilder gibt aus den 1930er Jahren im New Yorker Einwandererviertel. Dort kommt reine Freude, Spaß am Spiel mit dem Element Wasser zum Ausdruck. Trotz der Prägung durch ärmliches Aussehen.

Viele Arbeiten, vor allem Zeichnungen, sind 1933 bei der Zerstörung der SPD-Büros vernichtet worden. Hennig war ab 1934 arbeitslos und dann dienstverpflichtet bis 1945 als Bauarbeiter. Fast sein gesamtes Frühwerk wurde durch einen Bombenangriff 1943 zerstört.

Die für den Betrachter in Borghorst nachvollziehbare Entwicklung Hennigs liegt in der klugen Hängung der Schau.

Im Knäuel der unterschiedlichen politischen Auffassungen, so Thöner, bleibt Hennig seiner sozialistischen Linie treu. Sein Lehrer in Dessau war Walter Peterhaus.

Bei den Zeichnungen fällt der kräftige Strich auf, mit dem Hennig Akzente setzt. Wie der Vortragende im Gespräch erwähnte, verlässt Albert Hennig die Fotografie zugunsten der Zeichnungen und später der Malerei. „Ich habe ihn besucht in Zwickau und er hat mir noch seine Kamera gezeigt. Da hat er deutlich gemacht, dass seine Arbeit die Malerei sei.“

Er arbeitete nach dem Krieg wieder als Baufacharbeiter, nachdem er schon 1953 die ersten Konflikte mit der DDR-Kulturpolitik hatte. „Er fühlte sich frei beim Malen“, betonte Thöner. So lebt er bis zu seinem Tod 1998 in der DDR.

Das politische Regime lehnte er als Sozialist ab und hält sich fern. In seiner Freizeit und sowie im Rentendasein sind viele kleinformatige Werke entstanden, die zum Teil in Borghorst zu sehen sind.

Am 19. Juni wird um 15 Uhr das Sammlerehepaar Ulla und Eugen Zymner den privaten Albert Hennig vorstellen. Bis dahin heißt es: Unbedingt ansehen. Es lohnt sich.

„Albert Hennig – Disziplin beim Sehen“, Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum, Kirchplatz 5, Steinfurt-Borghorst; Öffnungszeiten mittwochs bis freitags und sonntags von 11 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon 0 25 52/ 9 95 83 09. heinrichneuybauhausmuseum.de