Mehr als 44 Jahre auf der Bühne

Steinfurt

Steinfurt bezeichnet sich selbst gern als Musikstadt. Mit Recht. Von Orchestern und Solisten über Spielmannszüge der vielen Schützenvereine bis hin zu den zahlreichen Livebands: Für jedes Alter ist etwas dabei. In unserer Serie „Oldies but Goldies“ werden Rockbands vorgestellt, deren Mitglieder mittlerweile ihre zweite Lebenshälfte erreicht haben, entweder immer noch mit Begeisterung auf den Bühnen der Region stehen und rocken oder es künftig vorhaben. Den Anfang macht die Band „StemmerT“, die – wie ihr Name schon sagt – aus Burgsteinfurt kommt.

Von Matthias Lehmkuhl