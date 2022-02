Mehr als nur ein offenes Ohr haben

Es gehe unter anderem darum, „einen Austauschprozess anzustoßen, um aus Diskriminierung zu lernen“, sagt Rosa Nguyen-Scharf, die seit rund einem Jahr an zwei Tagen in der Woche im Burgsteinfurter Bahnhofsgebäude eine kostenlose Beratung anbietet.

Das gesellschaftliche Klima hat sich verändert – und viele Menschen sind jeden Tag konkret davon betroffen. An sie richtet sich die Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen, die seit gut einem Jahr im Burgsteinfurter Bahnhofsgebäude untergebracht ist. Ob Behinderung, Herkunft, Geschlecht, Religion, sexuelle Orientierung oder auch Alter und Arbeitslosigkeit: Mitarbeiterin Rosa Nguyen-Scharf berät Betroffene.

Eine herausfordernde Aufgabe für die 29-Jährige, ist sie doch für den ganzen Kreis Steinfurt zuständig und hatte in Zeiten der Pandemie nicht den einfachsten Start. Doch inzwischen hat sich die studierte Gerontologin gut in ihre neue Aufgabe eingearbeitet und kann zudem auf ein großes Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen ähnlicher Anlaufstellen im Münsterland zurückgreifen. „Das Gute beim Kompetenzverbund ist, dass jede Servicestelle nicht nur ein Grundangebot vorhält, sondern sich auch auf einen Schwerpunkt spezialisiert hat“, berichtet die junge Frau.

Ob in der Schule, bei der Wohnungssuche, im Supermarkt oder bei Behördenkontakten, die Palette an Diskriminierungserfahrungen, mit denen Betroffene sich an die Servicestelle wenden, ist breit gefächert. Rosa Nguyen-Scharf unterstützt die Betroffenen und vermittelt zwischen Konfliktparteien. Als mindestens ebenso wichtig beschreibt sie indes die Aufgabe der Sensibilisierung. „Häufig ist Diskriminierung gar nicht beabsichtigt und geschieht unterschwellig über Sprache. Zugleich ist es immer noch ein großes Tabu, die Missstände anzusprechen“, sagt die Awo-Mitarbeiterin, die zu den Sprechstunden aus Münster anreist. Ziel sei es, die Öffentlichkeit aufzuklären und eine Bereitschaft zu schaffen, über Diskriminierungsvorwürfe zu sprechen.

Gemeinsam mit ihrem Bereichsleiter Felix Groß arbeitet sie neben der individuellen Unterstützung am Thema Sensibilisierung. In diesem Rahmen können beispielsweise Workshops und Fortbildungen für verschiedene Zielgruppen organisiert werden, so beispielsweise für Schulen, Kindergärten oder Vereine, aber auch für die Betroffenen selbst. Menschen mit Diskriminierungserfahrungen soll ein offenes Ohr geschenkt und ihnen Informationen und Handlungsmöglichkeiten mit auf den Weg gegeben werden, damit sie sich selbstbewusst für ihre Rechte einsetzen können.

Grundlage, gegen Diskriminierung vorzugehen, ist vor allem das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Rechtliche Schritte versteht Rosa Nguyen-Scharf allerdings als die letzte Lösung: „Es geht darum, einen Austauschprozess anzustoßen, um aus Diskriminierungsvorwürfen zu lernen und diskriminierende Strukturen zu erkennen.“ Gerade bei Jugendlichen sei Letzteres oftmals sehr unterentwickelt.

Das Angebot der Awo im Burgsteinfurter Bahnhof ist Teil der Arbeit der Integrationsagenturen in Nordrhein-Westfalen und wird durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Integrationsagenturen setzen sich für Gleichbehandlung ein und unterstützen Betroffene bei Benachteiligungen.

Betroffene, aber auch deren Angehörige sowie Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Vereine oder Unternehmen können die Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit der Awo per E-Mail (r.nguyen-scharf@awo-msl-re.de) oder Telefon (0152/09116160) erreichen. Sprechstunden werden mittwochs und freitags in der Zeit von 9.30 bis 15.30 Uhr angeboten, darüber hinaus Termine nach Vereinbarung. Die Beratung ist kostenlos und für alle Menschen zugänglich.