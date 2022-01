„Meine Aufgabe ist erledigt“

Kai-Jürgen Dönneweg, seit Mitte 2017 Leiter der Steinfurter Stadtbücherei, will ein Sabbatjahr einlegen und strebt anschließend eine neue berufliche Herausforderung an.

Kaj-Jürgen Dönneweg, Leiter der Steinfurter Stadtbücherei, gibt seinen Job im historischen Weinhaus am Burgsteinfurter Markt auf. Wie der Diplom-Bibliothekar zum Jahreswechsel auf Facebook zusammen mit guten Wünschen für 2022 offiziell online verbreitet hat, wird er seinen Dienst Ende März quittieren. Er möchte, wie er schreibt, mit 60 Jahren im April ein lang ersehntes Sabbatjahr antreten. Anschließend will er bis zum Eintritt in den Ruhestand eine neue und spannende berufliche Herausforderung an anderer Stelle annehmen. Zu den Gründen, warum er Steinfurt verlassen will, wollte sich Dönneweg gegenüber unserer Zeitung noch nicht äußern. Wichtiger sei ihm im Moment, das weitere Veranstaltungsprogramm mit Lesungen und Ausstellungen im Februar und März vorzubereiten.