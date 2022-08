Miniaturen geschickt in Szene gesetzt

Der Vorrat an Miniaturfiguren im Fotohaus Kiepker war zwischenzeitlich ausverkauft. Jetzt gibt es Nachschub, um in Anlehnung an die Kleinstadtmenschen-Fotografien von Simone Thieringer eigene Motive zu gestalten und die Fotos zu einem Wettbewerb der Offensive einzureichen.

Der Wettbewerbsbeitrag von Monika Bladt ist an den neuen Stelen, die als Wegmarke am Eingang zum Skulpturenpark stehen, fotografiert worden.

Die Kleinstadtmenschen, eine Ausstellung des Bürgervereins „Offensive“ in der Innenstadt, regen zum Mitmachen bei den begleitenden Wettbewerben an. Besonders beliebt scheint die Fotoaktion mit den Miniaturfiguren „Zwiegespräch“ zu sein, zu dem erste Einsendungen erfolgt sind. Der Vorrat an Figuren war im Fotohaus Kiepker zwischenzeitlich ausverkauft. Inzwischen ist Nachschub eingetroffen, so dass die Miniaturen wieder erhältlich sind. Sie sind für fünf Euro zu erwerben im Fotohaus Kiepker, Bahnhofstraße 32, (solange der Vorrat reicht).