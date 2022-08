Mit leichtem Gepäck von Rothenburg bis nach Ulm

Der Evangelische Kirchenkreis bietet eine Wanderung auf dem Jakobsweg an. Die Leitung hat Pfarrer Dirk Heckmann.

Vom 26. September bis 9. Oktober lädt Pfarrer Dirk Heckmann aus dem Evangelischen Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken ein, mit ihm eine Pilgertour auf dem Jakobsweg zu unternehmen. Es geht von Rothenburg ob der Tauber bis nach Ulm.

Entschleunigen

„Pilgern heißt: Raus in die Natur und entschleunigt unterwegs sein“, so Heckmann. „Wir bekommen wieder ein Gespür für das, was wirklich wichtig ist und achten auch auf das scheinbar Unbedeutende und Kleine“.

Die Tour beginnt mit einem Aufenthalt in Rothenburg ob der Tauber, dort steht unter anderem der Besuch des Weihnachtsmuseums auf dem Programm. Dann geht es mit leichtem Gepäck los auf dem fränkisch-schwäbischen Jakobsweg Richtung Ulm.

Anmeldungen

Die Teilnahme kostet 850 Euro inkl. Halbpension bei eigener Anreise. Anmeldungen nimmt Sarah Raffler bis 12. September per E-Mail an st-bildung@ekvw.de entgegen. Weitere Infos bei Dirk Heckmann, E-Mail dirk.heckmann@ekvw.de, Telefon 0 15 15/9 90 12 94.