Zu warm, zu stickig, zu laut, zu kahl, zu gefährlich – so haben sich die Eltern der Marien-Grundschulkinder, die jetzt seit dem neuen Schuljahr den Offenen Ganztag im Westfälischen Hof Garbrock besuchen, das nicht vorgestellt. „Verwahren, mehr ist das hier nicht“, schimpft Stephan Brauner, der gleich zwei Kinder in dem auf zwei, drei Jahre angelegten Provisorium – es handelt sich in Nachbarschaft zum K+K-Markt an der Emsdettener Straße um bislang leerstehende Ladenlokale – angemeldet hat. Der Unmut der Eltern richtet sich nicht gegen das Betreuer-Team, sondern gegen die Stadt, die ihrer Ansicht nach viele ihrer Zusagen nicht eingehalten hat. Was die Väter und Mütter dabei am meisten ärgert, bringt Sarah Wolters auf den Punkt: „Mit uns redet keiner. Kommunikation findet einfach nicht statt.“

