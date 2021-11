Mitreißendes Musiktheater

Dass Mr. Phileas Fogg und sein Diener Jean Passepartout in 80 Tagen einmal um die Welt gereist sind, ist hinlänglich bekannt. Jules Verne hat es in seinem berühmten Roman beschrieben. Aber ist es in der noch komplett analogen, aber von unbändigem Fortschrittsglauben geprägten Welt des ausgehenden 19. Jahrhunderts auch möglich, binnen eines Monats sämtlichen europäischen Länder einen Besuch abzustatten? Dass dem so ist, zeigte das Musiktheater „In 28 Tagen durch Europa“ den Mädchen und Jungen der Bismarckschule am Freitag in zwei ebenso spannenden wie lehrreichen Aufführungen.

Die Protagonisten, neben den Schauspielern Frank Dukowski (Phileas Fogg) und Marcell Kaiser (Jean Passepartout) sind dies die Musiker des „Pindakaas Saxophon Quartetts“ (Thorsten Floth, Guido Grospietsch, Anja Heix und Matthias Schröder), nahmen ihre jungen Zuschauer mit auf eine abenteuerliche Reise quer durch den Kontinent. Einen Monat, den Februar, bleibt ihnen dafür Zeit. Mit einigen Mitgliedern des Londoner Reformclubs haben sie, beflügelt durch die gerade erfolgreich absolvierte Weltreise, eine Wette abgeschlossen, dass das klappt. Gleich am 1. Februar geht es los. Und was die beiden innig zugetanen Herren während ihrer Tour so alles erleben! Herrlich anzuschauen – und zu hören – wie das Duo von einem Abenteuer ins nächste rutscht.

Wenige Requisiten, darunter als Hauptutensil eine einfache Holzkiste, die mal zum U-Boot oder Zeppelin, dann zum Segelschiff oder den Orientexpress umfunktioniert wird, reichen den Akteuren, um die Fantasie des jungen Publikums zu beflügeln. Das geht begeistert mit – sei es durch Mitsingen, mit motivierenden Zurufen oder durch engagiertes Klatschen.

Für Hörgenuss sorgt das renommierte Pindakaas-Quartett, zu dem auch Matthias Schröder gehört. Der in Steinfurt und darüber hinaus als Künstlerischer Leiter der Bagno-Konzertgalerie bekannte Professor für Musikmanagement ist der Ideengeber der musikalischen Europareise, die im Rahmen der „Klassik für Kids“-Kampagne des Europäischen Klassikfestivals sowohl von der Bundesregierung als auch vom Schulministerium des Landes und zudem der Kulturstiftung der Sparkasse gefördert wird. Die Musiker spielen Stücke passend zum aktuell bereisten Land – unter anderem „An der blauen Donau“, den Marsch aus „Land of Hope und Glory“ oder „Suite L‘Arlesienne“, aber auch europäische Hymnen wie den Triumphmarsch oder die „Ode an die Freude“. Zudem treten sie auch aktiv in die Handlung ein – als Mitglieder des Reformclubs.

Und dann erst die beiden Hauptakteure Mr. Fogg und Passepartout: Ihren gesten- und mimikreichen Spielwitz bringen sie so überzeugend kindgerecht herüber, dass ihr Publikum gebannt mitfiebert. Immer neue Herausforderungen haben sie zu meistern, begegnen griechischen Göttern genauso wie Pippi Langstrumpf oder Graf Dracula.

In 28 Tagen durch Europa in 28 Tagen durch Europa Foto: Ralph Schippers in 28 Tagen durch Europa Foto: Ralph Schippers in 28 Tagen durch Europa Foto: Ralph Schippers in 28 Tagen durch Europa Foto: Ralph Schippers in 28 Tagen durch Europa Foto: Ralph Schippers in 28 Tagen durch Europa Foto: Ralph Schippers in 28 Tagen durch Europa Foto: Ralph Schippers in 28 Tagen durch Europa Foto: Ralph Schippers in 28 Tagen durch Europa Foto: Ralph Schippers in 28 Tagen durch Europa Foto: Ralph Schippers in 28 Tagen durch Europa Foto: Ralph Schippers in 28 Tagen durch Europa Foto: Ralph Schippers in 28 Tagen durch Europa Foto: Ralph Schippers in 28 Tagen durch Europa Foto: Ralph Schippers in 28 Tagen durch Europa Foto: Ralph Schippers

Am Ende fehlt den beiden nur ein einziger Tag, um die Wette zu gewinnen. „Wir haben es versucht, darauf können wir stolz sein!“, lautet zurück im Londoner Reformclub das Fazit von Passepartout. Doch dann erfahren die Beiden, dass es ein Schaltjahr ist und sie noch einen Tag haben, um zu beweisen, dass sie keine Prahlhänse oder Luftikusse, sondern Wett-Gewinner sind. Chapeau!

Am 15. November (Montag) wird das Musiktheater „In 28 Tagen durch Europa“ nochmals in Steinfurt aufgeführt, dann für die Schülerinnen und Schüler der Regenbogenschule in Borghorst.