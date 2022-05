Musikalischer Sommerabend

Die Musikfabrik Steinfurt lädt mit ihrer Big Band unter der Leitung von Thomas Blanke die Bevölkerung ein, am Samstag (4. Juni) Auf dem Schilde in der Borghorster Innenstadt einen schönen stimmungsvollen und unterhaltsamen Sommerabend mit Musik zu verbringen.

Die Big Band der Musikfabrik Steinfurt tritt am Samstagabend Open Air in der Borghorster Innenstadt Auf dem Schilde auf. Die Leitung hat Thomas Blanke. Mara Blanke und Jonas Timmerhues bilden das Gesangsduo der MuFa-Big Band.

Die Musikfabrik Steinfurt lädt mit ihrer Big Band unter der Leitung von Thomas Blanke die Bevölkerung ein, am Samstag (4. Juni) Auf dem Schilde in der Borghorster Innenstadt einen schönen stimmungsvollen und unterhaltsamen Sommerabend mit Musik zu verbringen. Wer die Big Band bereits kennt, freut sich schon auf rockende, swingende oder jazzige Cover von Michael Bublé, Stevie Wonder, Ray Charles oder Aretha Franklin – und auf Mara Blanke und Jonas Timmerhues als ausdrucksstarke Frontsänger. Wer sie nicht kennt, muss sie unbedingt kennenlernen, schreibt die MuFa in ihrer Terminankündigung. Als „Special Guest“ der Veranstaltung übernimmt die ESC Tribute-Band „All Aboard“ ein Set mit starken Covern aus den letzten Eurovision Song Contests. Mitsingen und Tanzen sind hier ausdrücklich erwünscht, lautet der Appell ans Publikum, für Stimmung auf dem Platz zu sorgen. Für das leibliche Wohl und die Getränke sorgen die Wirte vom Café „Zum Schuster“ und „Nazar“.

Der „Big Band-Sommer“ beginnt um 18.30 Uhr, der Eintritt auf dem Platz ist frei.