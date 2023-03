Nachhaltiges Jubiläum für 2024 geplant

Die Verabschiedung eines Vorstandsmitgliedes, zwei kommissarische Veränderungen in der Führungsebene und der Ausblick auf das 100-jährige Bestehen des SV Wilmsberg (SVW) gehörten zu den wichtigsten Themen während der Jahreshauptversammlung des Borghorster FC (BFC). Der BFC entstand vor drei Jahren aus der Verschmelzung des SVW und des SC Preußen Borghorst.

Vor drei Jahren entstand der Borghorster FC (BFC) aus der Verschmelzung des SV Wilmsberg 1924 und des SC Preußen Borghorst 1911. Trotzdem wird im kommenden Jahr das 100-jährige Bestehen des SVW groß gefeiert. Martin Wenner steht an der Spitze des Organisationsteams für das Jubiläumsfest und stellte in der Jahreshauptversammlung des Fußballvereins am Samstagabend im Gasthaus Börger den Stand der aktuellen Planung vor.