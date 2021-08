Neu und schon von gestern

Irgendwann mal gut gemeint, aber schlecht, besser gesagt zu spät, gemacht: Die rot-weißen Notfallpunkt-Schildchen, die gerade in den zehn Gemeinden des Steinfurter Landes entlang der Wanderwege an Bänke und Pfähle geschraubt werden, sind schon lange nicht mehr Stand der Technik und deswegen überflüssig. Mögen sich die Kosten für dieses veraltete Notrufsystem noch im Rahmen halten – Marion Kessens als Geschäftsführerin der Steinfurter Marketing- und Touristik (SMarT) beziffert die Ausgaben für das Anfertigen der Schilder auf rund 600 Euro – so haben aber Ehren- und Hauptamtliche viele Stunden Arbeit in das Projekt gesteckt.

