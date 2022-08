Neue Akademie für interne und externe Bildung

Der DRK-Kreisverband gab am Dienstag den Startschuss für ein neues Projekt: In der Nähe des Ärztehauses am Bahnhof entsteht eine Bildungsakademie.

Erster Spatenstich für die DRK-Bildungsakademie am Burgsteinfurter Bahnhof (v.l.): Tobia Terweh, Andreas Löckner (IB Wohnungs- und Gewerbebau GmbH), Maik Fedeler (Geschäftsführer DRK-Kreisverband), Uli Winter und Jörg Mangelmann (DRK-Sachgebietsleiter und stellvertretender Sachgebietsleiter Bildung und Qualifizierung. So soll der Neubau einmal aussehen. Das Gebäude soll in 14 Monaten bezugsfertig sein.

Der DRK-Kreisverband erweitert sein Angebotsspektrum am Standort in Burgsteinfurt mit dem Aufbau einer Bildungsakademie. Sie wird in einen Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft des Ärztehauses am Bahnhof einziehen. Gestern ist dort der erste Spatenstich gemacht worden. Auf dem 1650 Quadratmeter großen, direkt an den Bahngleisen gelegenen Grundstück entstehen rund 550 Quadratmeter Büro- und Schulungsräume. Das Gebäude wird von der Wohnungs- und Gewerbebau GmbH mit Sitz in Ochtrup errichtet.

Schulungen

Wie DRK-Kreisgeschäftsführer Maik Fedeler erläuterte, sollen mit der Bildungseinrichtungen neue Möglichkeiten im Geschäftsbereich des Roten Kreuzes geschaffen werden, arbeitsmarktnahe Dienstleistungen anzubieten, etwa, um erwerbslosen Jugendlichen und Erwachsene wieder in den normalen Arbeitsmarkt zu integrieren. Weiteres Standbein werden sowohl interne als auch externe Angebote für Schulung und Qualifizierung von Mitarbeitern innerhalb des Geschäftsbereichs des DRK beziehungsweise auch für andere Träger der freien Wohlfahrtshilfe sein. Darüber hin­aus könne die Akademie zukünftig auch Projektarbeiten im Bildungsbereich durchführen und betreuen.

Nachfrage ist groß

Die Leitung der Akademie werden Uli Winter und Jörg Mangelmann übernehmen. Sie kommen aus dem Bildungsbereich und bringen laut Fedeler jede Menge Erfahrungen auf dem Gebiet mit. Beide haben Anfang Juni mit der Akquise begonnen. Am 23. September soll die Zertifizierung als anerkannter Bildungsträger erfolgen.

„Bedarf und Nachfrage sind groß“, erklärt Maik Fedeler auf die Frage, warum sich das DRK nun auch verstärkt im Bildungsbereich engagiert. Fedeler verweist in diesem Zusammenhang auf die vielen Arbeitsfelder, in denen der Verband tätig ist. Das DRK ist Träger von Kindertagesstätten, von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, für Senioren, es betreut Flüchtlinge, bietet Hausnotruf und Essen auf Rädern an und ist natürlich originär auf Sanitäts-, Einsatz- und Blutspendediensten unterwegs. Gesundheits- und Breitenausbildung gehören dabei schon lange zum Portfolio des DRK.

14 Monate Bauzeit

Vorausgesetzt, Lieferengpässen und Personalausfälle durch eine weitere Coronawelle im Herbst bringen die Zeitplan nicht entscheidend durcheinander, soll das Büro- und Tagungsgebäude DRK-Kreisverbandes in 14 Monaten bezugsfertig sein. Wer Investor ist und wie hoch das Invest ist, wollten die Beteiligten nicht sagen.