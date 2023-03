Neue Akzente und tolles Programm

Der zurzeit 72 Mitglieder umfassende Förderverein der Stadtbücherei Steinfurt hat viel vor. Er beteiligt sich finanziell an der Neukonzeption des Innenraumes auf den vier Etagen des Weinhauses, wo die Bibliothek beheimatet ist. Innenarchitektin Claudia Marie Seeger stellte während der Jahreshauptversammlung am Montag gemeinsam mit Büchereileiterin Cornelia Eissing die Pläne vor. Sie sollen nach Möglichkeit in 2024 umgesetzt werden. Darüber hinaus feiert der Förderverein in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag.

