Neue Mitte mit klaren Strukturen

Trotz der Kälte in der Kirche war die Informationsveranstaltung der St.-Nikomedes-Gemeinde gut besucht, in der am Montagabend die Pläne für eine liturgische Umgestaltung und Innenrenovierung der Kirche vorgestellt wurden. Mitte April soll damit begonnen werden.Der bestehende Altarraum soll zurückgebaut werden. Wie das Modell zeigt, wird eine Basis und neue Mitte geschaffen, die sich durch eine neue Ordnung im Raum auszeichnet.So könnte einmal der Glaskubus aussehen, in dem das Borghorster Stiftskreuz wie in einem Tresor, aber sichtbar, aufgestellt werden kann.

Foto: Drunkenmöllehermanns architekten