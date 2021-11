Nie wieder Gewalt und Krieg

Traditionsgemäß fand die zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Ehrenmal im Steinfurter Bagno statt. Viele Bürgerinnen und Bürger, Abordnungen der Vereine und Verbände sowie Vertreterinnen und Vertreter der Ratsfraktionen wohnten am Sonntag der Veranstaltung bei.

„Es ist wichtig, die Erinnerung wachzuhalten. Gerade für diejenigen, die noch nie selber Erfahrungen mit Krieg, Gewalt und Unterdrückung gemacht haben, sind die Erinnerung und das Nichtvergessen umso wichtiger. Wenn wir uns in der Welt umschauen, ist unser friedlicher Normalzustand ein wertvolles Privileg. Wir müssen uns gemeinsam stark für den Frieden machen. Nie wieder Gewalt, nie wieder Krieg“, sagte Hahn.

Nach dem Lied „Vom guten Kameraden“ sprach Pfarrer Hans-Peter Marker. „In dieser Erinnerung geht es nicht um anonyme Zahlen, die in ihrer Größe oft unsere Vorstellungskraft weit überschreiten, sondern es geht um Menschen, mit denen mancher Anwesende noch ein lebendiges Gesicht verbindet. Und es geht um Menschen unterschiedlicher Biografien“, hob der Seelsorger hervor und ergänzte, dass in Burgsteinfurt schon Jahre vor der Reichspogromnacht jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger nach der nationalsozialistischen Machtergreifung schikaniert worden seien. Marker lobte in diesem Zusammenhang das Engagement der Stolpersteine und Schüler des Gymnasiums Arnoldinum. „Die Kultur der Erinnerung und den Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit gilt es zu pflegen und zu leben, nicht nur am Volkstrauertag“, so der Pfarrer abschließend. Mit der Nationalhymne endete die rund 15-minütige Gedenkfeier.