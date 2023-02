Nur im Team erfolgreich

Der langjährige Leiter des Zweigwerks Steinfurt der Caritaswerkstätten Langenhorst, Klaus Stockel-Veltmann, ist im Rahmen einer Feier von den Beschäftigten der Werkstatt sowie den Kolleginnen und Kollegen aus der Tectum Caritas gGmbH in die Freizeitphase der Altersteilzeit verabschiedet worden.

Zu diesem Anlass begrüßte der Geschäftsführer der Tectum Caritas, Gregor Wortmann, neben Martina Eschhaus vom Werkstattrat und den vielen Kolleginnen und Kollegen auch die Familie von Klaus Stockel-Veltmann sowie seinen Nachfolger Sascha Bajorath. „Nach mehr als 26 Jahren als Leiter des Zweigwerks Steinfurt nehmen Sie Abschied von der Arbeit Ihrer Zweigstelle“, sagte Gregor Wortmann. „In dieser Zeit haben Sie Veränderungen nicht nur erlebt und begleitet, sondern die Entwicklung ganz aktiv gesteuert und gemeinsam mit dem jeweiligen Werkstattleiter verantwortet“, betonte der Geschäftsführer. „Für Sie war immer Ausgangspunkt, dass die Werkstatt grundsätzlich alles kann und können muss, um für die Menschen mit Behinderungen das Beste zu erreichen und gleichzeitig im Wettbewerb zu bestehen“, so Wortmann.

In seiner Abschiedsrede zählte Werkstattleiter Alexander Lürwer eine ganze Reihe von positiven Eigenschaften von Klaus Stockel-Veltmann auf, die er sowohl von den Beschäftigten als auch von den Mitarbeitenden gehört habe. „Alles beste Attribute, um so viele Jahre in der Position des Zweigstellenleiters die Geschicke des Werkes erfolgreich lenken zu können.“ Lürwer erinnerte an den Umgang mit der Corona-Pandemie, „die sicherlich die größte und am längsten andauernde Herausforderung in unserer gemeinsamen Zeit war“.

Entschleunigung

„Ihr Ruhestand ist ein Einschnitt, auch für uns. Für Sie bedeutet der Ruhestand jedoch Entschleunigung, um das Leben in vollen Zügen zu genießen“, so der Werkstattleiter abschließend. Und an den neuen Leiter des Zweigwerks, Sascha Bajorath, gewandt: „Ich freue mich, dass Sie als engagierter Zweigstellenleiter die Verantwortung neu übernehmen.“

Nachfolger

„Ich bin dankbar für die Zeit, die ich hier arbeiten konnte“, betonte Klaus Stockel-Veltmann in seiner Dankesrede. „Das Ganze konnte ich nur bewegen, weil mich die Mitarbeitenden auf den unterschiedlichen Leitungsebenen und in den verschiedenen Funktionen bei meinen Aufgaben als Leiter des Zweigwerks immer tatkräftig unterstützt haben. Ohne diese Unterstützung und die Teamarbeit wäre unser erfolgreiches Arbeiten so nicht möglich gewesen.“

Musikgruppe

Bereits am Morgen hatte sich Klaus Stockel-Veltmann bei den Menschen mit Behinderungen im Zweigwerk Steinfurt verabschiedet: „Mit eurer Wärme, Herzlichkeit, Ehrlichkeit, Offenheit und speziellen Fähigkeiten habt ihr immer für eine besondere Atmosphäre in der Zweigwerkstatt gesorgt. Diese gibt es in keinem anderen Unternehmen, was mir auch immer wieder Besucher, Lieferanten und Kunden gesagt haben. Ja, das ist so. Und ich durfte das so lange genießen.“ Die Beschäftigten bedankten sich ihrerseits mit einem Ständchen der Werkstatt-Musikgruppe. Zum Abschluss des Tages standen die Mitarbeitenden im Foyer im Spalier und überreichten ihrem nun ehemaligen Leiter zum Abschied Rosen.